Cobán Imperial vs Guastatoya en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Cobán Imperial y Guastatoya por la jornada 19 del Torneo Clausura de Guatemala.

Cobán Imperial Guastatoya, Liga de Guatemala, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre Cobán Imperial y Guastatoya por la jornada 19 del Torneo Clausura 2026 de Guatemala! El encuentro se disputará este domingo 12 de abril en el estadio José Ángel Rossi, en un partido que puede tener impacto directo en la tabla de posiciones en esta recta final del campeonato.

Cobán Imperial llega a este compromiso tras empatar 0-0 frente a Municipal en su última presentación. El equipo dirigido por Martín García ha mostrado una campaña con altibajos, en la que le ha costado sostener regularidad en los resultados. Aunque ha tenido orden defensivo en varios tramos, su producción ofensiva ha sido baja en las últimas jornadas, por lo que necesita mejorar en ataque para volver a sumar de a tres en condición de local.

Guastatoya, en tanto, arriba motivado luego de vencer 3-1 a Achuapa en su partido anterior. Ese triunfo le permitió tomar aire en la pelea por la permanencia, en una temporada donde cada punto es importante. El equipo de Pablo Centrone ha alternado buenos pasajes con irregularidad, pero ha logrado responder en momentos clave. Ahora tendrá un examen exigente ante Cobán Imperial, en un duelo directo donde buscará sostener su buen momento y seguir sumando en la tabla.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Cobán Imperial vs Guastatoya hoy domingo 12 de abril de 2026?

El encuentro entre Cobán Imperial y Guastatoya está programado para el domingo 12 de abril a las 14:00 horas y se disputará en el eestadio José Ángel Rossi. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Tigo Sports.

Alineaciones del Cobán Imperial vs Guastatoya para la jornada 19, al momento

Ni Cobán Imperial ni Guastatoya cuentan con futbolistas suspendidos para este duelo de la jornada 19 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Martín García y Pablo Centrone no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Cobán Imperial : Tomás Casas, Luis De León, Thales Moreira, Marcos Acosta, Eduardo Soto, Ángel Cabrera, Byron Leal, Bryan Lemus, Steven Paredes, Janderson Pereira, Uri Amaral. DT : Martín García

: Tomás Casas, Luis De León, Thales Moreira, Marcos Acosta, Eduardo Soto, Ángel Cabrera, Byron Leal, Bryan Lemus, Steven Paredes, Janderson Pereira, Uri Amaral. : Martín García Cobán Imperial: Rubén Escobar, Joshua Ubico, Emanuel Yori, Carlos Alvarado, Víctor Armas, Marlon Sequén, Ariel Lon, Nelson García, Keyshwen Arboine, Víctor Ávalos, Kevin Fernández. DT: Pablo Centrone.

Antecedentes del Cobán Imperial vs Guastatoya y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Cobán Imperial y Guastatoya:

21 de febrero de 2026 | Guastatoya 2-0 Cobán Imperial | Torneo Clausura

4 de octubre de 2025 | Cobán Imperial 2-1 Guastatoya | Torneo Apertura

27 de julio de 2025 | Guastatoya 0-1 Cobán Imperial | Torneo Apertura

2 de abril de 2025 | Cobán Imperial 0-0 Guastatoya | Torneo Clausura

30 de enero de 2025 | Guastatoya 4-0 Cobán Imperial | Torneo Clausura

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