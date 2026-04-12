La indirecta de Efraín Juárez a los ciclos pasados de Pumas: “Normalmente hacíamos numeros en la última jornada”

Pumas venció 3-1 a Mazatlán para alcanzar la cuarta posición de la tabla con 24 puntos, cerca de concretar su pase a la Liguilla del Clausura 2026

Efraín Juárez pide calma pese al resurgir de Pumas | Imago7

Los Pumas UNAM derrotaron 3-1 a Mazatlán FC en Ciudad Universitaria durante la jornada 14, en un duelo disputado este domingo 12 de abril que deja al conjunto auriazul muy cerca de asegurar su lugar en la Liguilla del Clausura 2026; no obstante, su técnico, Efraín Juárez, ofreció un mensaje con matices, ya que si bien destacó que el equipo parece encaminarse mejor en comparación con procesos anteriores, también optó por la cautela al subrayar que, en términos matemáticos, aún no hay nada definido y cualquier escenario puede presentarse en la clasificación.

“Quiero ser muy sincero. No hay que olvidar de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Entendiendo eso, creo que sería muy respetuoso de nuestra parte no hablar de otras cosas que no sea el primer objetivo. Matemáticamente no estamos. Quedan tres fechas. Desde que estoy aquí y en algunos ayeres no pasaba eso. La posibilidad está muy cerca, faltando tres fechas. Normalmente hacíamos números y nos faltaban dedos para contar en la última jornada. Quiero pensar en San Luis y ahí, si el resultado se da, podríamos platicar de otras circunstancias”. declaró el técnico universitario frente a los medios de comunicación.

Con tres jornadas aún por disputarse, el conjunto del Pedregal se mantiene en la cuarta posición de la tabla con 27 puntos, apenas a una unidad de Cruz Azul y Pachuca, lo que refleja lo cerrada que está la pelea en la parte alta. Su siguiente compromiso será este viernes 17 de abril frente al Atlético San Luis en condición de visitante, un duelo clave en el que estarán en juego tres puntos que podrían significar el pase definitivo a la Liguilla. En este contexto, Efraín Juárez se mostró satisfecho e ilusionado con el momento del equipo, destacando especialmente el respaldo constante de la afición, un factor que ha sido determinante en el ánimo del grupo.

“Estoy muy contento e ilusionado y eso se contagia, porque el contagio es de la cancha, lo que ve la gente hacia afuera. A la gente, agradecerle porque en las malas y en las buenas han estado, y hoy que se ve la luz al final del túnel, que disfruten porque lo merecen. Tenemos el sueño y la ilusión, pero es paso a pasito”, indicó el entrenador de Pumas.

El estratega auriazul no escatimó en elogios hacia Mazatlán y reconoció el cambio positivo del equipo desde la llegada de Sergio Bueno al banquillo. Destacó la actitud competitiva, la valentía y la intensidad con la que el conjunto sinaloense encara sus partidos, cualidades que, a su juicio, lo convierten en un rival mucho más complicado de lo que indican los resultados.

“Hoy fue un rival complicado. Me da gusto ver a gente que conozco de mucho tiempo del otro lado de la banca y que le han cambiado la cara a un Mazatlán difícil de roer, porque nos pueden hacer el 2-2 y esas son las circunstancias que nosotros tenemos que aprender si queremos pensar en otros objetivos”, manifestó el estratega en conferencia de prensa.

Efraín Juárez destacó el cambio de actitud de sus pupilos, al señalar que el equipo ha alcanzado un nivel de madurez importante en este Clausura 2026. El estratega subrayó que esa evolución se ve reflejada tanto en el funcionamiento colectivo como en los resultados, con el conjunto ubicado en el cuarto peldaño de la tabla y registrando apenas una derrota en lo que va del torneo.

“Somos un grupo que se ha formado poquito a poquito. Somos un grupo nuevo que ha pasado buenas y malas, hemos pasado por experiencias y, para mejorar, tenemos que vivirlas. Estas cosas nos van a ayudar para estar donde estamos, porque el vestidor, cuando el resultado no se daba, era totalmente diferente”, sentenció.

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