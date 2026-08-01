Posibles alineaciones de Santa Fe vs Once Caldas por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

El ‘Cardenal’ cierra en casa la segunda jornada frente al ‘Blanco Blanco’ de Manizales. Consulte todo lo que debe saber.

Santa Fe vs Once Caldas: posibles nóminas | Claro Sports

Se baja el telón de la segunda fecha. Santa Fe, en casa, busca certificar la gran semana que tuvo en la Copa Sudamericana, pues dejó fuera de camino a Caracas para palpitar su eliminatoria frente a River Plate en octavos de final. Por ahora, a pesar del flojo debut en Liga, los ánimos están muy arriba.

Del otro lado espera Once Caldas, seguro protagonista en el remate del año. La escuadra del ‘Arriero’ Herrera quiere el salto de calidad, pues la meta trazada es volver a levantar un título. Empezó bien al golear en casa al Cúcuta, pero no se conforma todavía con un buen debut.

Posible alineación de Santa Fe para el juego por la fecha 2 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Mateo Puerta, Emanuel Olivera, Iván Scarpeta, Jeison Angulo; Kilian Toscano, Jhojan Torres, Kilian Toscano; Ómar Frasica, Nahuel Bustos y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

Posible alineación de Once Caldas para el juego por la fecha 2 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Once Caldas: Joan Felipe Parra; Juan David Cuesta, Juan Felipe Castaño, Jorge Cardona, Andrés Correa; Jaime Alvarado, Andrés Roa, Jáder Quiñones; Jefry Zapata, Michael Barrios y Dayro Moreno. DT: Hernán Darío Herrera.

¿Cómo y dónde ver a Santa Fe vs Once Caldas por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, que cierra las emociones de la segunda fecha, tendrá su pitazo inicial este domingo a partir de las 8:00 p.m. (hora COL) en el Nemesio Camacho El Campín. Para ver el compromiso, estará disponible por las señales de Win Sports y Win+ Fútbol, así como Win Play vía streaming. De igual modo, Claro Sports le detallará todo lo que suceda en el partido.

Últimos partidos de Santa Fe

30.07.2026 | Caracas 0-3 Santa Fe | Playoffs de Copa Sudamericana (vuelta).

26.07.2026 | Águilas Doradas 2-1 Santa Fe | Fecha 1.

23.07.2026 | Santa Fe 2-0 Caracas | Playoffs de Copa Sudamericana (ida).

01.07.2026 | Santa Fe 1-3 Real Cundinamarca | Amistoso.

27.06.2026 | Peñarol 0-1 Santa Fe | Fecha 6 de Copa Libertadores.

Últimos partidos de Once Caldas

30.07.2026 | Envigado 0-3 Once Caldas | Fase 1B de Copa (vuelta).

26.07.2026 | Once Caldas 5-1 Cúcuta Deportivo | Fecha 1.

21.07.2026 | Once Caldas 3-0 Envigado | Fase 1B de Copa (ida).

13.05.2026 | Junior 2-2 Once Caldas | Cuartos de final (vuelta).

10.05.2026 | Once Caldas 0-1 Junior | Cuartos de final (ida).

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Carlos Betancurt (Valle).

Carlos Betancurt (Valle). Asistente 1: John Reyes (Antioquia).

John Reyes (Antioquia). Asistente 2: Jorge Narváez (Cesar).

Jorge Narváez (Cesar). Cuarto árbitro: Gustavo Cortés (Bogotá).

Gustavo Cortés (Bogotá). VAR: Mauricio Pérez (Antioquia).

Mauricio Pérez (Antioquia). AVAR: Juan Gutiérrez (Meta).

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