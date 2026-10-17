¿Apostar al doble ‘9’? Rodrigo Contreras reaparece ante la necesidad de Millonarios por sumar de a tres

Encuentre el balance de los partidos que ha jugado Millonarios con dos puntas y uno solo, esto a lo largo del semestre en curso.

Rodrigo Contreras celebrando un gol | Vizzor Image

Millonarios tiene la tarea de sumar de a tres ante Jaguares para así poder permanecer dentro del grupo de los ocho, pues su margen de error es cada vez más mínimo cuando se acerca el cierre del todos contra todos de la Liga BetPlay 2026-II. Digamos que el equipo bogotano en estos momentos está en un punto intermedio donde repunta o desliza y peligra su participación en los cuadrangulares.

El ‘Embajador’ ocupa parcialmente la séptima casilla de la tabla de posiciones con 22 puntos en 14 partidos jugados. Solo tiene pendiente el cotejo contra Once Caldas, el cual se debió posponer porque no se pudo desarrollar por el mal estado en el que está la grama de El Campín. Con ese panorama, los dirigidos por Alberto Gamero deben hacerse fuertes en casa.

Un punto de mejora que tiene el combinado capitalino es la definición, pues le está faltando puntería a la hora de definir, aunque tampoco tiene el arco cerrado del todo. Alguien que puede ayudar a optimizar en ese aspecto es Rodrigo Contreras, delantero que está de vuelta tras superar una lesión que lo tenía alejado de las canchas.

El tema es saber en qué condiciones físicas está tras varias semanas de ausencia y si Gamero tiene entre sus planes ponerlo de titular, pues de ahí pueden llegar variantes importantes para ese duelo contra Jaguares, que viaja también con urgencia de victoria por el tema del descenso. Uno diría que por la necesidad el argentino estaría desde el arranque, pero es algo que se sabrá cuando salga la titular.

¿Un doble ‘9’ con Leonardo Castro?

En un contexto donde el técnico samario decida salir con dos delanteros, se podría decir que los llamados a hacerlo serían Contreras y Leonardo Castro. Sin embargo, no se puede dejar pasar por alto que está Andrey Estupiñán, otro atacante que puede ser opción y que el semestre pasado brilló en Deportivo Pasto en ese rol.

Ahora bien, este torneo finalización, contando los partidos que dirigió Fabián Bustos, así le fue a Millonarios jugando con doble ‘9’:

Millonarios 0-1 Atlético Bucaramanga | Fecha 1 | Contreras y Castro.

Millonarios 2-0 Deportivo Pasto | Fecha 3 | Contreras y Castro (‘Leo’ hizo gol).

Águilas Doradas 1-1 Millonarios | Fecha 6 | Contreras y Castro (‘Leo’ hizo gol).

Millonarios 1-1 Deportivo Cali | Fecha 5 | Contreras y Castro.

Así las cosas, el balance con dos delanteros en lo que va del semestre es un triunfo, dos empates y una derrota. Además, con ese planteamiento en ataque da la sensación que le va mejor a Leonardo Castro que hizo dos anotaciones. Si bien la campaña inicial del 2026 también jugaron juntos en algunos encuentros, eso fue con Bustos y Gamero tiene una idea distinta a la que planteaba su colega argentino.

¿Un solo delantero en punta?

Ahora hacemos un recuento de los partidos en los que Millonarios ha salido con un solo delantero, sea con carrileros en su momento con Bustos o extremos con Gamero:

Junior 0-1 Millonarios | Fecha 2 | Contreras (hizo gol).

Llaneros 0-2 Millonarios | Fecha 7 | Contreras.

Millonarios 0-0 Internacional de Bogotá | Fecha 8 | Castro.

Santa Fe 3-2 Millonarios | Fecha 16 | Castro.

Deportivo Pereira 1-1 Millonarios | Fecha 9 | Castro (hizo gol).

Cúcuta 1-2 Millonarios | Fecha 10 | Castro (Contreras hizo gol, entró por ‘Leo’).

Millonarios 3-0 Boyacá Chicó | Fecha 11 | Contreras (Estupiñán hizo gol, entró por Contreras).

Atlético Nacional 1-1 Millonarios | Fecha 12 | Estupiñán.

Independiente Medellín 2-2 Millonarios | Fecha 4 | Castro (hizo gol).

Barranquilla FC 1-1 Millonarios | Copa BetPlay | Estupiñán.

Fortaleza 1-1 Millonarios | Fecha 14 | Castro.

Con un solo delantero, haciendo la salvedad que en algunos de esos encuentros Estupiñán ha sido extremo en la titular, el balance es de cuatro triunfos, seis empates y una derrota. En el papel Millonarios ha funcionado mejor este semestre con un solo delantero, ya que así ha logrado sacar más triunfos.

El dilema es que Gamero aún no logra encontrar al 100% el equipo, pues ha variado con un delantero o dos. Por otra parte, salir con solo un jugador en punta es dejar sentado o a Contreras o a Castro, ya que Estupiñán lo puede hacer por una banda, aunque su mejor rendimiento de manera cercana fue como centro atacante en Pasto donde fue el goleador del pasado torneo.

Resta esperar el análisis que haya hecho durante la semana el técnico samario, pues Jaguares ha recibido 22 goles en esta Liga BetPlay, uno de los equipos que más concede anotaciones. Salir con un delantero y un creativo (Ruiz o Silva) o con extremos y dos puntas es la decisión que debe tomar ‘Tito’, la cual lo más probable ya tenga entre sus planes a pocas horas de ese enfrentamiento.

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