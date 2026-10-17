Fredy Pérez se pronuncia sobre la crisis de Comunicaciones: “Es una vergüenza”

El arquero reconoció que el rendimiento de Comunicaciones está lejos de las expectativas creadas en el inicio del torneo.

Comunicaciones se salvó del descenso en Guatemala | @CremasOficial

Comunicaciones atraviesa un momento complicado en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El conjunto crema se encuentra en la penúltima posición de la clasificación y los resultados han generado preocupación entre los futbolistas y aficionados. En este contexto, el guardameta Fredy Pérez se refirió al presente del equipo.

El arquero reconoció que el rendimiento de Comunicaciones está lejos de las expectativas de una institución acostumbrada a competir por los primeros puestos. Además, señaló que el plantel es consciente de la situación y necesita encontrar soluciones para recuperar posiciones durante las próximas jornadas del campeonato.

“Para mi es una vergüenza que Comunicaciones esté en esta posición, por el momento la estamos pasando mal, pero si todos nos unimos vamos a sacar esto adelante”, comentó Fredy Pérez al referirse al momento que atraviesa el conjunto albo.

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Fredy Pérez pide unidad para superar la crisis de Comunicaciones

El guardameta también recordó que el equipo ya había atravesado situaciones similares anteriormente. En ese sentido, expresó su preocupación por volver a encontrarse en los últimos lugares de la clasificación y remarcó la necesidad de conseguir resultados positivos.

“Es difícil, ya lo dije en su momento que no quería volver a pasar por lo mismo, y acá estamos otra vez en esta situación, pero estamos dando la cara siempre. Tenemos que sumar la mayor cantidad de puntos posibles porque Comunicaciones no puede estar en la posición en la que está”, finalizó.

Las declaraciones del futbolista reflejan el malestar dentro del plantel por una campaña que no ha cumplido con los objetivos deportivos. Comunicaciones acumula 14 puntos, producto de cuatro victorias, dos empates y ocho derrotas en 14 encuentros disputados.

El equipo dirigido por Roberto Montoya necesita mejorar su rendimiento para comenzar a escalar posiciones. La falta de regularidad ha condicionado su participación en el campeonato, mientras la diferencia con los equipos ubicados en la zona media continúa siendo un desafío.

El próximo compromiso de Comunicaciones será frente a Deportivo Malacateco, el martes 20 de octubre, en el Estadio Santa Lucía. Los Cremas buscarán regresar al triunfo para reducir la distancia con sus rivales directos y mejorar su situación en el Apertura 2026.

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