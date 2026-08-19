8 años después: Independiente Santa Fe y River Plate se vuelven a ver las caras en El Campín

En aquella oportunidad Lucas Pratto anoto el único gol de la contienda en Bogotá, después de una gran asistencia de Juan Fernando Quintero.

Santa Fe vs River Plate Copa Libertadores 2018/ Vizzor.

Independiente Santa Fe recibe este miércoles 19 de agosto a River Plate, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El elenco de Pablo Repetto viene de un parón, a causa del terremoto sucedido el pasado 10/08 en algunas zonas del país, sin embargo las esperanzas ‘Cardenales’ están puestas en sacar ventaja en este primer sorbo.

El duelo entre el ‘Primer Campeón’ y el ‘Millonario’ tiene bastante historia, inclusive es el segundo duelo sudamericano que se va a jugar en todos los campeonatos de la CONMEBOL: Copa Libertadores, Recopa Sudamericana y Copa Sudamericana, después del Fluminense vs Liga Deportiva Universitaria de Quito.

Santa Fe vs River Plate en 2018

Particularmente, River Plate vuelve a visitar el Estadio Nemesio Camacho El Campín para enfrentar a Independiente Santa Fe nuevamente, después de 8 años, la última vez en la capital colombiana fue el 04 de mayo del 2018, por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2018.

Así formó Independiente Santa Fe: Róbinson Zapata; Carlos Arboleda, José David Moya, William Tesillo, Leyvin Balanta; Juan Roa, Baldomero Perlaza; Ánderson Plata, Armando Vargas, Jhon Pajoy y Wilson Morelo.

Así formó River Plate: Franco Armani; Gonzal Montiel, Jonathan Maidana, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Marcelo Saracchi; Enzo Pérez, Leonrdo Ponzio; Juan Fernando Quintero, Gonzalo ‘Pitty’ Martínez y Lucas Pratto.

Por parte del elenco argentino hay 3 sobrevivientes de aquella noche en el ‘Coloso de la 57’, se tratan de: Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta y el colombiano Rafael Santos Borré, no obstante el lateral derecho será ausencia este miércoles 19 de agosto en El Campín por lesión, los otros dos jugadores se perfilan para ser titulares.

El partido se abrió con un golazo de Lucas Pratto, el ‘Oso’ recibió una gran asistencia de Juan Fernando Quintero, el colombiano le filtró la pelota al delantero argentino, quien quedó mano a mano con ‘Rufay’ Zapata en el arco norte del escenario deportivo y puso el único gol de la contienda en Bogotá.

En dicha ocasión Independiente Santa Fe terminó tercero del grupo D, al golear 0-3 a Emelec en Ecuador, ese lugar le otorgó cupo a Copa Sudamericana, en la cual llegó hasta semifinales donde fue eliminado por Junior. Mientras tanto, le trae gratos recuerdo al ambiente de River Plate, ya que fue la corona que le ganó a Boca Juniors en Madrid, España.

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