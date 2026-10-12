Camilo Vargas no es el arquero colombiano que más penales ha atajado: este es el líder histórico

Juan Carlos Henao lidera el ranking histórico de penales atajados en Colombia. Camilo Vargas sigue haciendo historia en México y se acerca a los referentes de la Liga MX.

Arqueros colombianos que más penales han atajado | Chat GPT.

Camilo Vargas volvió a demostrar su capacidad para detener cobros desde los once pasos. El arquero colombiano fue protagonista del clásico entre Atlas y Chivas, disputado el sábado 10 de octubre de 2026, al atajarle un penalti a Ángel Sepúlveda durante el empate 1-1. Con esta intervención, llegó a 21 penales detenidos en la Liga MX y consolidó su lugar entre los mejores especialistas de la competición mexicana. Sin embargo, ¿es también el guardameta colombiano que más penales ha atajado en la historia?

Juan Carlos Henao, el líder histórico del fútbol colombiano

Aunque Camilo Vargas sigue haciendo historia en México, el récord del fútbol profesional colombiano pertenece a Juan Carlos Henao. El histórico arquero de Once Caldas atajó 26 penales durante su carrera profesional en Colombia, entre 1993 y 2017, una marca que lo convirtió en uno de los referentes de la portería nacional. Su trayectoria quedó especialmente marcada por la conquista de la Copa Libertadores de 2004 con el equipo de Manizales.

Los otros arqueros que aparecen en el ranking

Detrás de Henao aparecen otros guardametas que dejaron huella por su capacidad para detener remates desde el punto penal. De acuerdo con el listado histórico publicado por AS Colombia, con información del historiador Guillermo Ruiz Bonilla, James Mina Camacho ocupa el segundo lugar con 22 penales atajados. Miguel Calero aparece en la tercera posición con 19, mientras que José María Pazo y el uruguayo Luis Barbat completan los cinco primeros puestos, ambos con 18 intervenciones.

Posición Arquero Penales Atajados 1. Juan Carlos Henao 26 2. James Mina Camacho 22 3. Camilo Vargas 21 4. Miguel Calero 19 5. José María Pazo 18

Camilo Vargas sigue haciendo historia en México

El guardameta de Atlas, por su parte, continúa ampliando su legado en el fútbol mexicano. Su más reciente atajada ante Chivas le permitió alcanzar los 21 penales detenidos en la Liga MX, una cifra con la que se convirtió en el arquero extranjero con más intervenciones de este tipo en la historia del campeonato. Además, igualó el registro de Adrián Chávez y se ubicó en el grupo de los tres primeros de la clasificación histórica, según los registros publicados tras el clásico.

¿Quiénes lideran la estadística en la Liga MX?

En el fútbol mexicano, Camilo Vargas tiene por delante a dos referentes locales: Oswaldo Sánchez y Jesús Corona, quienes registran 24 penales atajados cada uno, según los reportes publicados después de la jornada. De esta manera, el colombiano quedó a tres intervenciones de alcanzar a los líderes de la clasificación. Su rendimiento también lo consolida como uno de los extranjeros más destacados que han pasado por el campeonato.

Un especialista que también ha brillado ante Chivas

La última intervención de Vargas tuvo un significado especial por el rival y el momento del partido. Al minuto 75, el arquero adivinó la dirección del cobro de Ángel Sepúlveda y evitó que Guadalajara se adelantara en el marcador. Esta fue la tercera ocasión en la que detuvo un penalti frente a Chivas: anteriormente había frustrado los cobros de Víctor Guzmán, en los cuartos de final del Clausura 2023, y de Armando González, durante el Clausura 2026.

¿Camilo Vargas puede superar el récord colombiano?

La comparación entre los registros de Vargas y Henao requiere una precisión: los 26 penales del histórico arquero de Once Caldas corresponden a su carrera en el fútbol colombiano, mientras que los 21 de Vargas corresponden exclusivamente a la Liga MX. Por eso, las cifras no permiten establecer quién ha detenido más penales a lo largo de toda su trayectoria profesional en todas las competiciones. Para determinarlo sería necesario contar con un registro unificado que incluya sus actuaciones en cada liga y torneo.

Por ahora, Juan Carlos Henao conserva el reconocimiento como el arquero con más penales atajados en la historia del fútbol profesional colombiano, mientras Camilo Vargas continúa construyendo una marca histórica en México. El guardameta de Atlas se mantiene entre los grandes especialistas de la Liga MX y está cada vez más cerca de los líderes de esa clasificación.

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