Jesús Owono recibe 12 partidos de suspensión por la entrada que causó la muerte de Jesús de Miguel

La RFEF impuso la máxima sanción establecida en el reglamento. El Comité de Disciplina calificó la acción como grave

El portero recibe la máxima sanción deportiva del reglemento | GABRIEL BOUYS / AFP

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó con 12 partidos de suspensión a Jesús Owono, portero del FC Andorra, por la acción sobre Jesús de Miguel durante el encuentro contra el CD Tenerife, correspondiente a la jornada 12 de LaLiga Hypermotion. El delantero falleció el 3 de noviembre, horas después del impacto que sufrió en el terreno de juego.

La resolución, anunciada este viernes 13 de noviembre, impone al guardameta ecuatoguineano el máximo castigo previsto en el artículo 102 del Código Disciplinario de la RFEF, que contempla suspensiones de entre cuatro y 12 encuentros cuando una acción violenta durante el juego provoca consecuencias lesivas graves. La decisión también incluye multas económicas accesorias.

El incidente ocurrió el lunes 2 de noviembre en el estadio Heliodoro Rodríguez López, durante los últimos minutos del encuentro entre Tenerife y Andorra. Owono salió a disputar un balón e impactó con la pierna en alto sobre Jesús de Miguel, quien quedó inconsciente y tuvo que recibir atención médica sobre el césped. El guardameta fue expulsado con tarjeta roja directa y el partido terminó suspendido ante la gravedad de lo ocurrido.

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¿Por qué Jesús Owono fue sancionado con 12 partidos por la RFEF?

El Comité de Disciplina determinó que la conducta del portero constituye una infracción grave y decidió aplicar el artículo 102, que regula las acciones violentas contra un adversario durante la disputa del balón cuando estas ocasionan daños o lesiones de consideración. La resolución establece el siguiente castigo: “Una suspensión de doce (12) partidos, como responsable de una infracción grave prevista en el artículo 102 del Código Disciplinario de la RFEF, con imposición de las correspondientes multas accesorias contempladas en el artículo 52 del mismo Código”.

El organismo disciplinario consideró especialmente relevantes la posición de la pierna del guardameta, la intensidad del contacto y la fuerza empleada durante la jugada. En su argumentación, explicó los motivos que llevaron a imponer la sanción máxima: “La propia descripción arbitral permite apreciar la especial gravedad de la acción, tanto por la forma en que se ejecutó, con la pierna en alto, como por la brusquedad del impacto y, especialmente, por el empleo de una fuerza que el árbitro califica expresamente como excesiva, estando el balón en disputa”.

La decisión pone fin a la incertidumbre sobre el castigo deportivo de Owono, después de que la RFEF aplazara inicialmente la resolución del expediente debido a las circunstancias del fallecimiento de Jesús de Miguel. El Comité consideró la documentación del encuentro y la descripción de la jugada para establecer la responsabilidad disciplinaria del futbolista del Andorra.

¿Qué ocurrió en la jugada que provocó la muerte de Jesús de Miguel?

El árbitro Manuel Ángel Pérez Hernández registró la expulsión de Owono en el minuto 90 del encuentro, cuando Tenerife y Andorra disputaban los últimos instantes del compromiso. El acta arbitral señaló expresamente el uso de fuerza excesiva por parte del guardameta y detalló las consecuencias inmediatas del impacto.

Owono fue expulsado “por impactar bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa. El jugador fue atendido sobre el terreno de juego, abandonando posteriormente el campo en camilla”.

La gravedad del estado de Jesús de Miguel obligó a detener el encuentro en el minuto 96, cuando el marcador permanecía empatado 2-2. Después de que los servicios médicos atendieran al delantero, los representantes de ambos clubes comunicaron al árbitro que los equipos no se encontraban en condiciones anímicas para continuar. El futbolista fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde se confirmó su fallecimiento durante la mañana del martes 3 de noviembre.

El caso también dio lugar a una investigación policial para esclarecer las circunstancias del fallecimiento, un procedimiento independiente de la sanción deportiva impuesta por la RFEF. La suspensión de 12 encuentros establece la responsabilidad de Owono conforme al reglamento federativo, pero no constituye por sí misma una determinación de responsabilidad penal.

Tras los acontecimientos, Jesús Owono recibió el respaldo del FC Andorra y se mantuvo apartado de la dinámica habitual de entrenamientos. El entorno del guardameta también restringió su acceso a redes sociales después de los insultos y amenazas recibidos. La sanción llega en medio de las consecuencias deportivas y personales que ha dejado la muerte de Jesús de Miguel en el fútbol español.