El argentino podría recibir una multa de hasta 703,860 pesos y/o un partido de suspensión por sus críticas al arbitraje tras el empate entre Monterrey y América en la Liga MX

El director deportivo podría recibir una multa | Claro Sports

Las declaraciones de Walter Erviti tras el empate entre Monterrey y América en la ida de los cuartos de final del Apertura 2026 podrían tener consecuencias disciplinarias. El director deportivo de Rayados cuestionó públicamente la designación y el desempeño del árbitro Víctor Alfonso Cáceres Hernández, una conducta que está expresamente contemplada en el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

El directivo argentino manifestó la inconformidad de la institución por la diferencia de criterios del silbante y su reciente designación para otro encuentro del conjunto regiomontano. Aunque Erviti no recurrió a insultos ni acusaciones de corrupción, la normativa vigente no exige que existan estas conductas para sancionar las críticas públicas al arbitraje, por lo que la Comisión Disciplinaria cuenta con fundamentos reglamentarios para intervenir.

¿Qué dice el reglamento de la Liga MX y de cuánto sería la multa para Walter Erviti?

El artículo 70, inciso d), del Reglamento de Sanciones de la FMF para la temporada 2026-2027, ubicado en la página 49 del documento, dentro del apartado sobre el Fair Play, el juego limpio y la integridad deportiva, establece textualmente lo siguiente: “Aquel Jugador, integrante del Cuerpo Técnico y/u Oficial que realice a través de medios de comunicación y/o redes sociales, críticas o comentarios negativos sobre el arbitraje y/o VAR. Multa de 3,000 a 6,000 UMAs y/o 1 partido de suspensión”.

Con el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) establecido por el INEGI para 2026, de 117.31 pesos, Erviti podría recibir una multa de entre 351,930 y 703,860 pesos, además de la posibilidad de una suspensión de un partido. Su condición de director deportivo no lo exime de esta disposición, pues el Apéndice I del reglamento define como oficial a toda persona que ejerza una función administrativa, deportiva o de cualquier otra naturaleza dentro de un club, independientemente de su registro ante la FMF.

Por otra parte, el artículo 1 del Apéndice II, denominado ‘De las declaraciones públicas’ y ubicado en la página 71, establece que los sujetos al reglamento deberán abstenerse de emitir juicios públicos sobre el desempeño del cuerpo arbitral que tengan como intención o efecto “desacreditar, denostar, desprestigiar y/o causar perjuicio o daño”. El mismo apartado señala expresamente que “Los Clubes son responsables de las declaraciones públicas de sus integrantes”.

El artículo 3 de dicho apéndice contempla sanciones de entre 1,000 y 10,000 UMA, equivalentes a entre 117,310 y 1,173,100 pesos, así como la posibilidad de una suspensión o inhabilitación. En caso de reincidencia, la multa podría alcanzar las 15,000 UMA. Sin embargo, estos montos corresponden a un supuesto reglamentario distinto y no necesariamente se acumulan con los establecidos en el artículo 70. La Comisión Disciplinaria deberá determinar el fundamento aplicable y la gravedad de la conducta.

¿Las declaraciones de Walter Erviti ameritan una sanción? Los antecedentes en la Liga MX

El señalamiento de Erviti que más compromete su situación ante la Comisión Disciplinaria es aquel en el que cuestiona la uniformidad del criterio arbitral: “Vemos que ha sido muy estricto con algunas situaciones en particular en contra nuestra y en otras que nos podrían haber favorecido no lo fue así”. Estas palabras, junto con su inconformidad por el desempeño del silbante en un encuentro anterior, encuadran, en principio, en el supuesto de críticas o comentarios negativos sobre el arbitraje establecido en el artículo 70, inciso d). La investigación puede iniciarse de oficio, sin necesidad de que el árbitro presente una queja.

Existe un antecedente directamente relacionado con el cargo que desempeña Erviti. El 19 de enero de 2024, la Comisión Disciplinaria sancionó económicamente a Humberto Valdés, entonces director deportivo del FC Juárez, por una publicación en redes sociales tras un encuentro frente a Pumas. La resolución se fundamentó en las disposiciones sobre declaraciones públicas y estuvo acompañada de una advertencia al club fronterizo sobre la posibilidad de recibir sanciones más severas ante una reincidencia.

Otro precedente se registró el 14 de mayo de 2024, cuando Gustavo Lema, entonces entrenador de Pumas, recibió una multa económica por criticar el arbitraje durante la conferencia de prensa posterior al encuentro de vuelta de los cuartos de final ante Cruz Azul. Fernando Gago también fue sancionado económicamente en marzo de ese mismo año por realizar comentarios sobre el arbitraje después de un Clásico Nacional. Ambos casos se resolvieron con fundamento en el entonces artículo 71, inciso d), cuya disposición corresponde al actual artículo 70, inciso d).

Con estos antecedentes y la literalidad del reglamento vigente, existen elementos suficientes para considerar que las palabras de Walter Erviti son susceptibles de una sanción disciplinaria, con la multa económica como la consecuencia más congruente con los casos anteriores. Hasta el momento no se ha establecido ninguna sanción para el argentino, por lo que corresponderá a la Comisión Disciplinaria determinar si procede una investigación y, en su caso, establecer el respectivo castigo.