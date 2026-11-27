El cuadro ‘Cardenal’ viene de vencer contundentemente a Once Caldas y el ‘Verdolaga’ hizo lo propio contra Medellín.

Posibles alineaciones de Santa Fe Vs Nacional/ Claro Sports.

Un verdadero partidazo se vivirá este sábado 28 de noviembre en Bogotá, a partir de las 07:30 de la noche. Independiente Santa Fe recibe a Atlético Nacional, por la fecha 3 de la Liga BetPlay 2026-II. De haber ganador sería el líder del grupo A de estar semifinales, un partidazo para ‘alquilar balcón’ en el país.

Posibles alineaciones de Independiente Santa Fe para el juego por la fecha 3 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno, Luis Palacios; Daniel Torres, Jhojan Torres, Franco Fagúndez; Emerson Rodríguez, Ómar Frasica y Nahuel Bustos. DT: Federico Mociulsky.

Posibles alineaciones de Atlético Nacional para el juego por la fecha 3 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Atlético Nacional: Franco Armani; Néider Parra, César Haydar, Andrés Reyes; Elías Cabrera, Jorman Campuzano; James Rodríguez, Emanuel Benítez, Marlos Moreno, Edwin Cardona y Alfredo Morelos. DT: Lucas González.

¿Cómo y dónde ver a Independiente Santa Fe vs Atlético Nacional por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la tercera fecha, se podrá ver a través de la señal de Win+ Fútbol. Para mirar vía streaming, el compromiso estará disponible por la plataforma de Win Play. De igual modo, Claro Sports le llevará los detalles de la jornada en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Últimos partidos de Independiente Santa Fe

25.11.2026 | Independiente Santa Fe 3-0 Once Caldas.

20.11.2026 | Independiente Medellín 1-0 Santa Fe | Fecha 1 de cuadrangulares.

13.11.2026 | Internacional de Bogotá 0-2 Santa Fe | Fecha 19.

08.11.2026 | Santa Fe 5-0 Deportivo Pasto | Fecha 18.

04.11.2026 | Cúcuta 1-0 Santa Fe | Fecha 17.

Últimos cinco partidos de Atlético Nacional

26.11.2026 | Atlético Nacional 3-1 Independiente Medellín.

21.11.2026 | Once Caldas 0-0 Atlético Nacional | Fecha 1 de cuadrangulares..

17.11.2026 | Atlético Nacional 2-2 Once Caldas | Semifinal de Copa (vuelta).

14.11.2026 | Atlético Nacional 1-1 Once Caldas | Fecha 19.

10.11.2026 | Once Caldas 1-1 Atlético Nacional | Semifinal de Copa (ida).

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Juez central: Bismarks Santiago.

Asistente Nro. 1: John Aguilar.

Asistente Nro. 2: Elkin Charrys.

Cuarto Árbitro: Diego Moscoso.

VAR: Ricardo García.

AVAR: Jonnathan Ortiz.

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