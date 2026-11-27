Los dos colombianos fueron pieza clave en Boca Juniors para alzar el título continental que le ganaron a Atlético Mineiro.

Montero y Villa | Reuters | Luis ROBAYO / AFP | Gemini

Hubo final feliz para Álvaro Montero y Sebastián Villa en la Copa Sudamericana, pues junto a Boca Juniors se hicieron con el título del torneo. En el remodelado Metropolitano de Barranquilla, los dos colombianos festejaron su primer título internacional y en líneas generales fueron determinantes para esa consagración.

Ahora los ‘cafeteros’ tienen entre ceja y ceja el campeonato de la Liga Profesional de Argentina y la Copa, aunque en el rentado local van por los cuartos de final. No obstante, son dos títulos que pueden llegar a sumar para el cierre de la temporada a nivel local, para acompañar lo que fue ‘La Gran Conquista’ ante Atlético Mineiro.

El tema es que su participación continental no pasó por desapercibida, pues Conmebol los incluyó dentro del once ideal de la edición 2026. Este reconocimiento llega casi que una semana después de la final, que es el periodo habitual en el que el estudio técnico de la entidad revela, según su consideración, a los mejores del certamen.

Los números de Montero y Villa en la Sudamericana

Antes que nada, tener presente que el camino de Boca en el certamen inició desde el repechaje porque llegó de la Libertadores al ser uno de los terceros de la fase de grupos. Dicho eso, desde ese punto es que empiezan a contar las estadísticas de los colombianos en el certamen, lo que los llevó también a estar en ese once.

En el caso del extremo, disputó 9 partidos, convirtió un gol y realizó 4 asistencias. También estuvo por 520 minutos dentro del campo. La anotación que pudo hacer fue contra Recolecta por la vuelta de los octavos de final. Las asistencias fueron contra ese mismo rival pero en la ida (2), otra vs Vasco da Gama en las semifinales vuelta y en la final frente a Atlético Mineiro, culminando como el máximo asistidor de torneo.

Pasando a Montero, al igual que Villa, custodió el arco de Boca en todos los 9 compromisos y registró el 100% de los minutos posibles que podía estar dentro de la cancha. Sacó en cuatro oportunidades el arco en cero, atajó un penal en la tanda contra O’Higgins, hizo 23 atajadas y promedió 0.55% de goles recibidos por cotejo.

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El resto del equipo que seleccionó la Conmebol en la Sudamericana quedó conformado de la siguiente manera:

Arquero: Álvaro Montero (Boca Juniors)

Álvaro Montero (Boca Juniors) Defensas: Facundo Herrera (Boca Juniors), Lautaro Di Lollo (Boca Juniors) y Lautaro Blanco (Boca Juniors)

Facundo Herrera (Boca Juniors), Lautaro Di Lollo (Boca Juniors) y Lautaro Blanco (Boca Juniors) Mediocampistas: Leandro Paredes (Boca Juniors), Santiago Ascacíbar (Boca Juniors), Adson (Vasco da Gama) y Bernard (Atlético Mineiro)

Leandro Paredes (Boca Juniors), Santiago Ascacíbar (Boca Juniors), Adson (Vasco da Gama) y Bernard (Atlético Mineiro) Delanteros: Sebastián Villa (Boca Juniors), Miguel Merentiel (Boca Juniors) y Salomón Rodríguez (Montevideo City Torque)

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