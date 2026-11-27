Alejandro Orvañanos asegura que el técnico uruguayo continuará al frente de las Águilas, pese a la racha de seis partidos sin ganar

América y su incertidumbre en el cierre del Apertura 2026. | Claro Sports

El América atraviesa un momento de incertidumbre en el Apertura 2026 tras empatar sin goles ante los Rayados de Monterrey en el partido de ida de los cuartos de final, disputado en el Gigante de Acero. Las Águilas acumulan seis encuentros consecutivos sin conocer la victoria y dejaron escapar la oportunidad de tomar ventaja en la eliminatoria, pese a contar con superioridad numérica durante gran parte del compromiso.

En la mesa de análisis de Claro Sports por W Radio, Alejandro Orvañanos abordó el momento que atraviesa el conjunto azulcrema y la continuidad de Guillermo Almada al frente del equipo. El periodista consideró que el proyecto del estratega uruguayo continuará y que serán los futbolistas quienes tendrán que adaptarse a sus exigencias y métodos de trabajo.

“En América, al jugador que hoy no le guste Almada, que vaya buscando equipo porque Almada no se va a mover de equipo y si no te gusta trabajar, búscale por otro lado”, sentenció Orvañanos.

Las Águilas desaprovechan una oportunidad de oro ante Rayados

Uno de los aspectos que generó debate en la mesa de análisis fue la incapacidad del América para aprovechar la expulsión de Ricardo Chávez, quien vio la tarjeta roja al minuto 11. A pesar de contar con un hombre más durante prácticamente todo el encuentro, el conjunto capitalino fue incapaz de romper el empate en el Gigante de Acero.

Alejandro Orvañanos cuestionó la productividad ofensiva de las Águilas, aunque reconoció que un gol pudo haber cambiado el desarrollo del compromiso, tal como señaló Guillermo Almada después del encuentro.

“Noventa minutos prácticamente con un hombre de más y no fueron capaces. Tiene razón también Almada al decir que si hubiera caído un gol de esos que tuvimos se abre el partido, quizá sí, pero la verdad es que tampoco fueran tantas”.

El periodista también destacó la actuación de Luis ‘Mochis’ Cárdenas bajo los tres postes del conjunto regiomontano, aunque consideró que las oportunidades de peligro generadas por el América fueron limitadas: “Es verdad que el Mochis tuvo una gran actuación. La más clara, lejos, la de Zendejas, después tuvo una Borja muy clara”.

América, obligado a reaccionar en el Estadio Azteca

La falta de contundencia representa uno de los principales problemas que deberá resolver Guillermo Almada de cara al partido de vuelta. Los seis encuentros consecutivos sin triunfo reflejan las dificultades del conjunto azulcrema para conseguir resultados en la recta final del Apertura 2026.

América recibirá a Monterrey este sábado en el Estadio Azteca, donde buscará conseguir su boleto a las semifinales. Más allá de lo que suceda en la eliminatoria, Orvañanos dejó clara su postura respecto al futuro del banquillo azulcrema: Guillermo Almada continuará con su proyecto y los jugadores deberán ajustarse a las exigencias del entrenador uruguayo.