¿Sepulta sus esperanzas o resurge de las cenizas? Junior se juega la vida ante Internacional de Bogotá

Junior recibe en el Estadio Romelio Martínez a Internacional de Bogotá por la fecha 14 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Tiene la obligación de ganar.

Once inicial de Junior | Vizzor

La jornada número 14 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II podría significar un antes y un después en el segundo semestre del Junior de Barranquilla. Claramente, los ‘tiburones’ no han gozado de resultados favorables desde que se coronaron bicampeones del balompié ‘tricolor’.

Actualmente son decimoséptimos de la tabla de posiciones con nada más nueve puntos en 11 partidos jugados. Es decir, tiene ocho encuentros por delante y un total de 24 unidades en disputa. Teniendo en cuenta que lo más probable es que el mínimo puntaje para clasificarse a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II vaya a ser de 30 puntos. Junior debe comenzar a ganar de manera urgente.

En Barranquilla recibirán a un Internacional de Bogotá que sin ser brillante como el semestre pasado viene de menos a más. Los capitalinos son decimoterceros de la clasificación con 13 unidades en 13 partidos jugados. En otras palabras, ambos clubes tiene en disputa mucho más que solo tres puntos.

El calendario del Junior de Barranquilla

Después de enfrentar su partido correspondiente ante Internacional de Bogotá, los costeños tendrán un calendario que a priori parece bastante amable. Deportivo Pereira, Deportivo Cali, Águilas Doradas, Boyacá Chicó, Llaneros, Cúcuta Deportivo y Deportivo Pasto, son los próximos rivales de los dirigidos por Sebastián Viera.

En resumidas cuentas, de los próximos retos del ‘tiburón’ solamente uno será con un equipo que se encuentra en este momento dentro del selecto grupo de los ocho clasificados. Deportivo Cali se planta como el contrincante de mayor peso en lo que resta de campeonato para el Junior.

Ahora bien, con el presente del equipo de Barranquilla solamente tendrá la chance de enfrentar a dos equipos que tiene un rendimiento más bajo en esta Liga BetPlay Dimayor 2026-II que ellos. Deportivo Pereira que nada más suma una victoria en todo el semestre y Deportivo Pasto que tiene exactamente el mismo puntaje que el Junior.

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