Posibles alineaciones del Deportivo Pereira vs Internacional de Bogotá por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los datos previos para el partido entre Deportivo Pereira e Internacional de Bogotá.

Deportivo Pereira vs Internacional de Bogotá, previa | Claro Sports

Siguen las acciones de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II en su decimosegunda jornada. Deportivo Pereira se muda de Cali a Yopal para recibir la visita de Internacional de Bogotá. Dos equipos que miran de reojo la tabla de descenso y que buscan las chances de ser la gran revelación de este segundo semestre del Fútbol Profesional Colombiano.

Posible alineación de Deportivo Pereira para el juego por la fecha 12 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Pereira: Juan Miguel Betancourth; Wálmer Pacheco, Ríchard Rentería, Danielo Ortiz, Tobías Bovone; Éderson Moreno, Jorge Bermúdez, Jordy Monroy; Yúber Quiñones, Sebastián Acosta y Jhon Largacha. D.T.: Arturo Reyes.

Posible alineación de Internacional de Bogotá para el juego por la fecha 12 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Inter Bogotá: Wúilker Faríñez; Joan Castro, Mateo Rodas, Miguel Pernía; Larry Vásquez, Déwar Victoria, Johan Caballero, Yulián Gómez; Facundo Boné, Cristian Dájome y Fabricio Sanguinetti. D.T.: Ricardo Valiño.

¿Cómo y dónde ver a Deportivo Pereira vs Internacional de Bogotá por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la fecha 12 del campeonato, que se llevará a cabo desde las 4:00 p.m. en Yopal se podrá ver en las señales de Win Sports y Win+ Fútbol. Para ver por streaming, el duelo estará disponible por la plataforma de Win Play. De igual modo, Claro Sports le llevará las emociones minuto a minuto del cotejo.

Últimos partidos del Deportivo Pereira

18.09.2026 | Águilas Doradas 2-2 Deportivo Pereira | Fecha 11.

13.09.2026 | Deportivo Pereira 1-3 Atlético Bucaramanga | Fecha 10.

09.09.2026 | América de Cali 4-1 Deportivo Pereira | Copa BetPlay (octavos de final).

03.09.2026 | Deportivo Pereira 0-3 Independiente Medellín | Fecha 7.

31.08.2026 | Deportivo Pasto 1-2 Deportivo Pereira | Fecha 8.

Últimos partidos de Internacional de Bogotá

20.09.2026 | Atlético Bucaramanga 2-0 Internacional de Bogotá | Fecha 11.

16.09.2026 | Internacional de Bogotá 2-3 Atlético Nacional | Fecha 13.

12.09.2026 | Internacional de Bogotá 3-2 Llaneros | Fecha 10.

09.09.2026 | Real Cundinamarca 1-2 Internacional de Bogotá | Copa BetPlay (octavos de final).

06.09.2026 | Internacional de Bogotá 2-2 Águilas Doradas | Fecha 9.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Fernando Bautista (Tolima).

Asistente 1: Miguel Roldán (Antioquia).

Miguel Roldán (Antioquia). Asistente 2: Jeferson Ruiz (Caldas).

Jeferson Ruiz (Caldas). Cuarto árbitro: Elkin Abril (Casanare).

Elkin Abril (Casanare). VAR: Ricardo García (Santander).

Ricardo García (Santander). AVAR: Bryan Salazar (Caldas).

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