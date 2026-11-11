¡Remontada en Bogotá! América ‘prende mecha’ ante el Inter y toma ventaja en semis de Copa BetPlay

El Escarlata aprovechó su hombre de más para firmar una voltereta magistral ante los capitalinos.

Inter de Bogotá y América en la ida de las semis de Copa | Vizzor

América de Cali remó contra la corriente y ganó. El Escarlata, dirigido por David González, venció 1-2 al Internacional de Bogotá por la ida de las semifinales en la Copa BetPlay, cambiando el rumbo de un partido que empezó cuesta arriba. Ante una mayoría de hinchas rojos en su mayoría, que acudieron al Estadio de Techo, el equipo superó adversidades y tomó ventaja en su llave.

Aunque recibió un golpe tempranero con la anotación de Fabricio Sanguinetti, una expulsión modificó totalmente el panorama. Marlon Torres y Edson Tortolero apagaron el incendio, por lo que el cuadro caleño pasó de la preocupación a la tranquilidad rumbo al desenlace de la serie.

América, en desventaja desde el inicio

El trámite fue de ida y vuelta. América más con el balón, mientras que el Inter le apostó a la explosividad de sus atacantes. Sin embargo, apenas a los cuatro minutos, la localía se puso por delante en el marcador gracias a una acción ingeniosa que orquestó Fabricio Sanguinetti.

El delantero uruguayo capturó un balón rechazado desde área propia. Se mandó una corrida como si fuera la última de su vida, ganándole la posición a Dany Rosero para ingresar al área. Tras lanzarse en picada por la banda derecha, llegó al área y englobó con zurda la pelota. En fin, se la picó a Jean Fernandes y logró convertir al fondo.

La expulsión a Dewar Victoria dejó todo en suspenso

Se caldearon los ánimos en un partido que tenía muchos ingredientes para tan pocos minutos. Todo se pudrió a los 10 minutos, después de que Dewar Victoria, volante de la localía, viera la roja directa por un pisotón in fraganti sobre José Cavadía, al filo de lesionarlo. Le metió una fuerte entrada a su pie derecho, por lo que resultó ser acertada la decisión de Jonathan Ortiz.

Luego de que se calentara el parche, América “prendió mecha” y generó oportunidades. Una de ellas no sumó al marcador. Tomás Ángel se vestía de héroe para capitalizar un testarazo al palo derecho; sin embargo, la acción no valió por un rebote en su antebrazo.

Voltereta escarlata

Ya para cerrar el episodio inicial, desde la misma fórmula, Marlon Torres logró el primero de los rojos a los 41 minutos. Edson Tortolero fue directo responsable, cazando un rebote tras la salida en vano de Wuilker Faríñez para despejar con seguridad un centro en el área. Lanzó otro envío al área y Torres se impuso entre los defensores, con un cabezazo letal, para ponerle vida al partido.

El Inter se quedó sin capacidad de reacción. El propio Tortolero dio el salto que necesitaba América para dar vuelta al oscuro panorama. Convirtió el segundo después de que Tilman Palacios, con su habilidad, desbordó y logró penetrar el área zafándose de marcas. Tocó corto al medio hacia su compañero, quien paró el balón y solo tuvo que empujar al fondo.

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Todo se define en el Pascual

El desenlace estuvo con ánimos caldeados. Mucha garra y pierna arriba entre dos equipos que se jugaron la vida. Edson Tortolero incluso se fue lesionado después de la hora de compromiso, dejando señales de alerta para América en las fechas clave del calendario. Los dos botaron chispas en el campo de juego.

A fin de cuentas, América intentó ampliar más el resultado con el hombre de más, pero dejó todo vivo para la vuelta en semis de Copa. El próximo duelo entre ambos será el martes 17 de noviembre, a las 8:30 p.m. (hora COL), donde se definirá el finalista entre dorados y rojos. Pronóstico reservado por ahora, aunque América saca una ventaja significativa.

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