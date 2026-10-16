Oficial: concierto de Fonseca no va en El Campín y se traslada al Vive Claro

El cambio de sede para este evento musical, abre la puerta a que estos conciertos se pueden realizar en otros escenarios de la capital de la República.

Grama Estadio El Campin / @SantaFe.

Sigue la polémica en Bogotá por el estado actual de la grama del Estadio Nemesio Camacho El Campín. Por parte de los equipos de la ciudad: Independiente Santa Fe y Millonarios se han manifestado en medios de comunicación que se han visto altamente afectados económica y deportivamente, ya que se les han aplazado partidos o les ha tocado jugar compromisos fuera de la capital.

Desde el IDRD, este jueves 15 de octubre, se manifestó que le habían solicitado a Sencia, empresa que administra el escenario deportivo, que el concierto de Fonseca, programado para el 24 de octubre, fuera cancelado o reprogramado a otra locación de la ciudad. Pues bien, la organización se reportó a tempranas horas de este viernes.

Comunicado oficial:

Sencia sobre Fonseca.

Sencia, a pesar que no parezca, asegura que han realizado labores para tener la grama en óptimas condiciones para el próximo partido programado en el ‘Coloso de la 57’, el cual si nada extraordinario ocurre se estará disputando este sábado 17 de octubre del 2026, después de la reprogramación de DIMAYOR y que el administrador del escenario se comprometiera a entregarlo.

Comunicado oficial de Foseca:

Fonseca en el Vive Claro.

Pues bien, horas después del comunicado de Sencia, el cantautor colombiano Fonseca confirmó que el escenario cambiaba de El Campín al Vive Claro, el artista aseguró: “Por los problemas que está viviendo la cancha de nuestro querido Estadio Nemesio Camacho El Campín hemos decidido cambiar el lugar de nuestro concierto al Vive Claro. Hoy más que nunca quiero aclarar que siempre actuaré de mi ciudad…”.

El cambio de sede para el concierto de Fonseca abre una puerta bastante grande en cuanto a la realización de los conciertos en El Campín, mucho más teniendo en cuenta que Bogotá únicamente cuenta con un escenario para que se dispute el fútbol con capacidad mayor a los 9.000 espectadores, ya que el Estadio de Techo cuenta con un aforo menor; mientras tanto para conciertos hay escenarios como el Vive Claro para 40.000 espectadores, el MedPlus para 22.000 y Movistar Arena de 14.000.

Próximos partidos programados en El Campín:

17.10.2026 – 06:00 p.m. | Millonarios vs Jaguares | Liga BetPlay.

22.10.2026 – 08:30 p.m. | Millonarios vs Once Caldas | Liga BetPlay.

21.10.2026 – 08:20 p.m. | Independiente Santa Fe vs Jaguares | Liga BetPlay.

26.10.2026 – 08:05 p.m. | Independiente Santa Fe vs Atlético Bucaramanga | Liga BetPlay.

03.11.2026 – 08:10 p.m. | Millonarios vs América de Cali | Liga BetPlay.

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