¿Récord en el fútbol colombiano? 11 técnicos ‘descabezados’ en 14 fechas de la Liga BetPlay 2026-II

El más reciente en perder su puesto en un club del Fútbol Profesional Colombia, fue José Luis García de Llaneros.

Alfredo Arias, Fabián Bustos y José García/ Vizzor.

Sigue la baja de directores técnicos en el Fútbol Profesional Colombiano. Este jueves 15 de octubre José Luis García fue destituido de su puesto en Llaneros, después que el equipo de la media Colombia quedara eliminado a manos de Internacional de Bogotá en los cuartos de final de la Copa BetPlay 4-1.

𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮 𝗲𝗹 𝗰𝗶𝗰𝗹𝗼 𝗱𝗲 𝗝𝗼𝘀𝗲́ 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗚𝗮𝗿𝗰𝗶́𝗮. pic.twitter.com/HHUUBY5E86 — 𝗟𝗹𝗮𝗻𝗲𝗿𝗼𝘀 𝗙𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗖𝗹𝘂𝗯 (@ClubLlanerosFC) October 16, 2026

Sin lugar a dudas, este semestre de la Liga BetPlay 2026-II ha sido una de las campañas en la que más despidos de técnicos se han presentado. Sin embargo está cerca de igualar al anti-récord de despido de estrategas, el cual hasta el momento se registró en el rentado local del 2025-I, donde la cifra llegó a 12 ‘descabezados’, según Caracol Radio.

Técnicos despedidos en lo que va de la Liga BetPlay 2026-II:

Fabián Bustos, de Millonarios.

Alfredo Arias, de Junior.

Richard Páez, del Cúcuta Deportivo.

Arturo Reyes, del Deportivo Pereira.

Jonatan Risueño y René Rosero, del Deportivo Pasto.

Camilo Ayala, de Alianza.

Hernán Darío Herrera, de Once Caldas.

Sebastián Oliveros, del Deportes Tolima.

Hubert Bodhert, de Jaguares.

José Luis García, de Llaneros.

Recientemente Claro Spors habló en exclusiva con el profesor Sebastián Oliveros, el timonel bogotano fue recientemente despedido del Deportes Tolima, tras los traspiés en Copa BetPlay, Copa Libertadores y empatar 2-2 con Fortaleza en el Estadio Metropolitano de Techo. El estratega fue tajante en que en Colombia es complicado que se lleven los procesos.

“Hay un afán por querer títulos, por querer las cosas de un día para el otro. También es cierto que ni siendo campeón se tiene la tranquilidad de tener ese proceso, esa curva, que es normal en el alto rendimiento del deporte, de bajar para volver a subir. Entonces creo que hay un afán por estar siempre ahí y seguramente eso le da la razón a los directivos para hacer cambios de entrenadores”, aseguró a esta casa periodística.

Inclusive, el caso más particular y que se vivió precisamente en este 2026-II, se dio con el técnico Alfredo Arias, el uruguayo fue ‘dado de baja’ de sus funciones después de haber sido campeón del fútbol colombiano (Liga BetPlay 2025-II y Liga BetPlay 2026-I) algo que es muy complicado de hacer en Colombia por la dificultad del certamen y que además ya tenía cupo asegurado a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

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