América de Cali vs Atlético Nacional: fecha, hora y boletería para la jornada 4 de la Liga BetPlay 2026-II

Se espera un Pascual Guerrero a reventar, este domingo, para un nuevo episodio del vibrante clásico entre rojos y verdes.

América de Cali vs Atlético Nacional | Vizzor

Lindo partido se viene en Cali. El clásico entre América de Cali y Atlético Nacional suele ser uno de los más atractivos del fútbol local, en especial por el peso y la grandeza de ambas hinchadas. Son dos equipos que aspiran a pelear por el título, y en efecto, ambos llegan con presión para dar la vuelta olímpica a final de año.

El turno será para la hinchada roja en la capital vallecaucana. Parece que volverá el aliento masivo al equipo, que se lo ha ganado por cumplir con un gran inicio de campaña. Si usted desea ir al Pascual Guerrero, aquí le contamos todo lo que debe saber al respecto.

¿Cuándo juega América de Cali vs Atlético Nacional por la Liga BetPlay 2026-II?

El clásico esperado del fin de semana, donde América y Nacional buscarán revalidar su condición de favoritos a consagrarse en Liga, será este domingo 9 de agosto a partir de las 8:15 p.m. (hora COL). El Pascual Guerrero de Cali espera más de 30 mil hinchas ‘Escarlatas’ en medio de la reivindicación entre el equipo y la fanaticada. Por su parte, no habrá entrada para visitantes.

¿Cómo llegan América de Cali y Atlético Nacional?

América llega en un momento ideal. A pesar de un lío que viene atravesando por la posible pérdida de puntos en sus dos primeros juegos, por cuenta de acusaciones por alineación indebida a Yhormar Hurtado, el cuadro rojo responde en la cancha. Después de vencer a Once Caldas en Palogrande, suma tres victorias al hilo con portería invicta.

Del otro lado, el ‘Verdolaga’ llega después de solo jugar un partido por Liga. Dejó buenas sensaciones, pasando por encima y liquidando muy fácil a Jaguares de Córdoba en el Jaraguay de Montería. Esa es la única referencia del cuadro de Lucas González, quien regresa al Pascual ahora contra su exequipo. Estos son los últimos partidos entre América y Nacional en Cali:

08.12.2025 | América de Cali 3-2 Atlético Nacional | Cuadrangulares de Liga BetPlay 2025-II.

16.11.2025 | América de Cali 2-2 Atlético Nacional | Semifinales de Copa.

24.08.2025 | América de Cali 1-1 Atlético Nacional | Liga BetPlay 2025-II.

¿Cómo comprar boletería para el América de Cali vs Atlético Nacional?

La adquisición de entradas será exclusivamente por el portal de TuBoleta, distribuidora autorizada para los compromisos de América. Ya salieron a la venta los boletos, por lo que recomiendan adquirirlas ya mismo y evitar un posible sold out cerca de la hora del partido. Así están los precios (servicio incluido):

Occidental (piso 1) : $120.000 pesos.

: $120.000 pesos. Occidental (piso 2) : $140.000 pesos.

: $140.000 pesos. Occidental (piso 3): $120.000 pesos.

$120.000 pesos. Oriental (piso 1): $80.000 pesos.

$80.000 pesos. Oriental (piso 2) : $90.000 pesos.

: $90.000 pesos. Norte: $60.000 pesos.

$60.000 pesos. Sur: $55.000 pesos.

La apertura de puertas se dará a las 5:45 p.m. (hora COL), dos horas y media antes del pitazo inicial del compromiso. La edad mínima para ingresar a sur es de 14 años, mientras que en el resto de tribunas se estipula para caminantes.

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