Néstor Lorenzo estudia y es precavido con Suiza: “Será un gran partido”

El timonel argentino confirmó que Jhon Córdoba no podrá jugar más en lo que resta del Mundial, después de la lesión ante Ghana.

Néstor Lorenzo, DT de Colombia/ Verity Griffin/ Getty Images via AFP.

Todo está dicho, Colombia y Suiza se miden este martes 7 de julio, por los octavos de final del Mundial 2026. En la antesala del juego el estratega Néstor Lorenzo entregó detalles del estado físico y anímico del grupo, confirmando la mala noticia, que el delantero Jhon Córdoba no jugará más en el certamen por lesión.

Situación física del equipo

“Claramente que no es bueno viajar tanto, y no solo el viaje, el tema de usos horarios, el tema del clima; vamos a la altura, humedad, sequedad, estamos un poco expuestos a esos cambios. Sabíamos que iba a ser así, el hecho que se haya realizado el Mundial en 3 países de un continente enorme. Pero bueno nos ha tocado a nosotros. Aceptarlo y solucionarlo al día a día”.

“Deuda no… porque dimos todo, de pronto nos faltó un poco de fortuna, o hicimos figura a los arqueros rivales, pero deuda no, de ninguna manera. Cada partido lo tomamos con la mayor seriedad, con entrega absoluta de todos, después nos quedamos tranquilos. Dios quiera que el resultado sea a favor, así sea por la mínima y que el juego siga representando a lo que la gente le gusta”.

La importancia de Gustavo Puerta y Jhon Arias

“Es fundamental tener ese tipo de jugadores, que interpretan el juego de esa manera, de manera simple. Sabés que donde los pongas van a descifrar de manera simple. Es lo que se dice de entender el juego. Aparte de tener una versatilidad, entiende los momentos del juego y del partido, al equipo lo va haciendo crecer; tenemos muchos jugadores de ese estilo y nos hace bien”.

“Nos genera un compromiso que la gente sea feliz o no por la situación de la Selección, no está bueno, porque habla mal de otras cosas. Pero la responsabilidad y las ganas de darles alegrías a la gente, por eso los jugadores se matan. Ahora que todo está viralizado, todas las selecciones responden de la misma manera, pero nosotros fuimos los primeros jajajaja”.

El análisis de Suiza

“Hay que tener disciplina táctica. Es un equipo que defiende bien, que ataca bien, que tiene sistematizada muchas acciones de juego, de muchos años. Desde hace 5 años tienen el mismo entrenador, ya jugaron 2 Eliminatorias, están en este Mundial, 10 de sus futbolistas ya jugaron en Qatar, son jugadores de experiencia, varios de ellos en los mejores clubes del mundo”.

Sobre la contundencia, explicó: “Se trabaja eso, el jugador que llega a la Selección, son jugadores que hacen goles cada fin de semana. Son momentos que siempre pasan, llegará el momento en el que harán goles. Ya nos ha pasado en la Eliminatoria. Yo estoy tranquilo con eso, lo importante es generar la situación, asediar al equipo rival como ya se ha hecho”.

“Su esquema básico es el 4-2-3-1, pero el mediapunta llega muy bien, puede jugar con dos puntas, sí ocupa muy bien las bandas, tiene juego por afuera. Tiene dos volantes dinámicos como Froilen y Zakaria, que juegan en las distintas alturas del campo. Va a ser un gran partido”.

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