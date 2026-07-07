El adiós de una era: “¡Gracias, Cristiano Ronaldo!”

La reflexión de Miguel Gurwitz ante la eliminación de Portugal, en el que fue el último Mundial de CR7

Cristiano Ronaldo cierra su historia mundialista. | Reuters

La eliminación de Portugal en el Mundial 2026 también marca el adiós de Cristiano Ronaldo de las Copas del Mundo, una despedida que Miguel Gurwitz analizó desde la nostalgia y el reconocimiento. Nuestro experto compartió una reflexión en Deportes en Claro que esta edición del torneo dejará varias historias cargadas de emoción por el cierre de ciclo de figuras como Memo Ochoa, Luka Modric, Lionel Messi y, en especial, el astro portugués.

Con sus palabras, fue claro al señalar que el legado de Cristiano no debe medirse a partir de la comparación permanente con Lionel Messi, pues el fútbol no debe vivirse desde la descalificación, sino desde la capacidad de valorar a dos jugadores que marcaron una era. “Puedes ser fanático de Messi, puedes ser fanático de Argentina, pero no por ser fanático de uno tienes que odiar al otro o tienes que menospreciar lo que ha hecho el otro”, expresó.

También destacó la dimensión deportiva de Cristiano Ronaldo, a quien definió como una figura que trascendió a Portugal y al Real Madrid. En su análisis, sostuvo que el delantero dejó momentos que forman parte de la memoria del fútbol mundial y que su influencia va más allá de los títulos o los récords individuales.

“Quien no valore lo que ha hecho Cristiano Ronaldo por el fútbol en general, pues quiere decir que quizás no valora tanto el deporte”, afirmó, antes de describirlo como “un competidor nato”, “un ganador absoluto” y “un icono del deporte”. Y es que el portugués pertenece a esa clase de futbolistas que inevitablemente se extrañan cuando dejan los grandes escenarios.

Aunque Cristiano Ronaldo fue campeón de Europa con Portugal, Gurwitz reconoció que le habría gustado verlo levantar una Copa del Mundo antes de despedirse del torneo. Sin embargo, insistió en que esa ausencia no debe utilizarse como argumento para reducir su legado ni para colocarlo por debajo de otros referentes de su generación.

“No hacen falta esa clase de comparaciones. A cada uno le tienes que dar su valor por lo que ofreció, por lo que es y por lo que siguen dando”, sentenció. Cerró su reflexión con una frase directa para el portugués, al asumir que ya no volverá a disputar un Mundial: “No lo vamos a volver a ver en una Copa Mundial… gracias, Cristiano Ronaldo”.

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