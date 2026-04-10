¿Del fracaso al éxito?: Diego Arias y su obligación en Atlético Nacional

Diego Arias vive un momento crítico en Atlético Nacional, después de la eliminación en Copa Sudamericana, la Liga BetPlay es una obligación.

Diego Arias, DT de Atlético Nacional | Vizzor

Atlético Nacional está obligado a ser campeón en esta Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Más allá del discurso de ser el equipo más ganador del Fútbol Profesional Colombiano y su jerarquía. El hecho de haber sido eliminado en la fase previa de la Copa Sudamericana 2026, lo deja contra las cuerdas.

El proceso de Diego Arias no ha caído del todo bien en la hinchada ‘verdolaga’. Más allá de que ya se ha gritado campeón en una Copa BetPlay, la inexperiencia del entrenador de 40 años, no deja del todo tranquila a la comunidad del verde paisa. Un factor que paso mucha factura en la eliminación ante Millonarios por el campeonato continental.

Con ese contexto, Atlético Nacional continúo su acción en la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Aunque si bien se atraso en su calendario por diversos partidos amistoso que afrontó ante Inter Miami de Estados Unidos y Cruz Azul de México, todos con derrota, en el torneo local, la historia es bastante diferente.

Así va Atlético Nacional en la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

El equipo dirigido por Diego Arias es líder de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I con 34 puntos en 15 partidos jugados. Los paisas son el conjunto más goleador del Fútbol Profesional Colombiano con un total de 30 anotaciones, un promedio de dos tantos a favor por partido.

11 victorias, un empate y tres derrotas, han sido los números del ‘verdolaga’ en este primer semestre de 2026. A pesar de que ya se encuentran clasificados a las finales de esta campeonato, la afición de Atlético Nacional no esta contenta. Pues además de la eliminación tempranera en la Copa Sudamericana, el mismo Millonarios lo goleo tres por cero en Bogotá.

Justamente, el partido que ha significado la única derrota de Atlético Nacional en esta Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Todas estas situación hace que Diego Arias no colmen las expectativas de la hinchada ‘verdolaga’. Sin embargo, la obligación de la cual no puede haber escapatoria es la de termina esta primera mitad de año alzando la copa de la liga colombiano. Pues, ya estando sin participación internacional y con todos los otros principales equipos de Colombia enfocados en Sudamericana o Libertadores, el camino estaría más que servido.

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