Tensión en Bucaramanga: hinchas habrían increpado al plantel y desatado incidentes

Después de la última derrota frente a Águilas Doradas, hay malestar en la relación entre seguidores y futbolistas.

Atlético Bucaramanga en la Liga BetPlay | Vizzor

Se agudiza la crisis en Atlético Bucaramanga. Lo que parecía ser una luna de miel, con Leonel Álvarez al comando, terminó siendo una verdadera película de terror. El ‘Leopardo’ necesita de algo superior a un milagro para llegar a una heroica clasificación, pero cedió mucho terreno con el bajón de resultados.

Parece que no hay respuestas desde lo futbolístico. El que parecía ser un último cartucho, contra Águilas Doradas, se resumió en una derrota agónica que deja al borde del ‘jaque mate’ al cuadro bumangués. De hecho, la gravedad del asunto llevó a que Álvarez no dirigiera más al equipo mientras se ajustan detalles para la desvinculación.

El desencanto es gigante. Exactamente un año después del ‘Cilindrazo’, con aquella victoria histórica frente a Racing en Avellaneda, la situación es muy compleja. Se armó la plantilla más costosa de la historia, adquiriendo los derechos deportivos de algunos jugadores, pero no ha dado frutos en materia de resultados este año.

¿Problemas entre la hinchada y la plantilla?

Se reporta en Bucaramanga la tensión, al punto de que un grupo de seguidores llegara a increpar a la plantilla después del último entreno. Así lo manifestó Mariano Olsen en su cuenta de X, aseverando que hasta un vehículo fue vandalizado.

“Un grupo de ‘seguidores’ de Bucaramanga confrontaron a jugadores a la salida del entrenamiento en el estadio, responsabilizándolos de la salida de Leonel Álvarez. El carro de Faber Gil fue dañado con piedras. El delantero realiza la denuncia penal correspondiente”, trinó Olsen.

Un grupo de "seguidores" de @ABucaramanga confrontaron a jugadores a la salida del entrenamiento en el estadio, reaponzabilizándolos de la salida de Leonel Álvarez.

El carro de FABER GIL fue dañado con piedras. El delantero realiza la denuncia policial correspondiente.

Vergüenza. pic.twitter.com/mbB1CVopSZ — Mariano Olsen (@olsendeportes) April 10, 2026

Panorama más que complicado rumbo al próximo duelo del ‘Leopardo’, con cuerpo técnico interino, ante Boyacá Chicó por la fecha 16 del campeonato liguero. Ese compromiso, en el Américo Montanini, está pactado para el domingo 12 de abril a las 6:20 de la tarde (hora COL).

Respecto a Leonel Álvarez, todavía no se ponen de acuerdo ambas partes para dar por finalizado el contrato. Todavía el estratega antioqueño, junto a su cuerpo técnico, siguen en la nómina del club, aunque no ejercerán sus respectivos roles.

Te puede interesar: