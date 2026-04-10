¡Se acabó la espera! Gilberto Mora regresa con los Xolos y enciende la ilusión en la selección mexicana

El Juárez vs Tijuana de la jornada 14 podría tener los primeros minutos de Gilberto Mora tras los problemas físicos que sufrió desde enero pasado

Tres meses pueden parecer poco tiempo, pero para Gilberto Mora han sido una eternidad tras arrastrar una pubalgia desde enero; sin embargo, Claro Sports pudo saber que el futbolista de 17 años estaría al menos en la banca para el partido entre FC Juárez y Club Tijuana de este viernes 10 de abril, dentro de la jornada 14 del Clausura 2026, una noticia positiva tanto para los Xolos como para la selección mexicana, debido a que el jugador por fin habría superado los problemas físicos que lo mantuvieron fuera de los terrenos de juego.

Quedan cuatro partidos para que termine la fase regular del Clausura 2026 antes de la Liguilla, un escenario que abre una ventana importante para Gilberto Mora en su objetivo de recuperar ritmo competitivo y pelear por un lugar en la lista final de la selección mexicana rumbo a la Copa del Mundo del próximo verano. Bajo este panorama, el futbolista tiene el tiempo contado para ponerse a tono y mostrarse frente a un Javier Aguirre que tiene la presión de elegir a los 26 jugadores que lo acompañarán a la justa internacional.

Las dudas habían girado en torno a si el jugador de 17 años llegaría en condiciones a la etapa clave del proceso de selección, considerando que su último partido fue ante el Atlético San Luis en la jornada 3 del Clausura 2026, disputada el 17 de enero. A partir de ese encuentro, el club decidió no arriesgarlo tras detectarle una pubalgia, una lesión que no suele ser grave si se trata a tiempo, pero que requiere una recuperación lenta y progresiva, lo que lo mantuvo fuera de actividad durante varias semanas.

Claro Sports pudo saber que Gilberto Mora estaría en la banca para el encuentro entre Juárez y Tijuana en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Aunque todavía no está asegurado que pueda ver minutos, se espera que pueda tener participación en el partido, decisión que dependerá de Sebastián ‘Loco’ Abreu, técnico de los Xolos. En cualquier caso, el hecho de que haya superado sus problemas físicos representa una buena noticia tanto para el club como para la selección mexicana.

Xolos pelea por un puesto de Liguilla

Cabe recordar que el conjunto fronterizo ya había informado el pasado 31 de marzo que su joven estrella había regresado a los entrenamientos, aunque en ese momento no se detalló una fecha para su regreso definitivo, tras casi tres meses fuera de actividad luego de abandonar el partido ante Atlético de San Luis por molestias derivadas de su pubalgia.

Los Xolos de Tijuana se ubican en la posición 12 del Clausura 2026 con 15 puntos, a solo tres unidades de los puestos de Liguilla. En ese contexto, Gilberto Mora podría ser determinante en la recta final del torneo para alcanzar ese objetivo, además de que su rendimiento será clave para que Javier Aguirre lo considere en la lista definitiva que la selección mexicana deberá entregar a la FIFA a más tardar el 30 de mayo.

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