Posibles alineaciones del Deportivo Pereira vs Once Caldas por Liga BetPlay 2026-I

En Claro Sports se pueden informar de todos los datos previos al partido entre Deportivo Pereira y Once Caldas de Manizales.

Deportivo Pereira vs Once Caldas, previa | Claro Sports

Jornada de clásico en el primer semestre del Fútbol Profesional Colombiano 2026. Deportivo Pereira hace las veces de local en su nueva casa, el Estadio Santiago de las Atalayas, para enfrentar al Once Caldas de Manizales. Dos equipos que viven realidades completamente diferentes en la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Posible alineación del Deportivo Pereira para el juego por la fecha 16 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Pereira: Jorge Martínez; Eber Moreno, Sebastián Urrea, Jordy Monroy, Fabio Delgado; Jorge Bermúdez, Sebastián Acosta, Nicolás Rengifo, Walmer Pacheco; Jhon Largacha y Yúber Quiñones. DT: Arturo Reyes.

Posible alineación de Once Caldas para el juego por la fecha 16 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Once Caldas: Joan Parra; Juan David Cuesta, Juan Felipe Castaño, Kevin Cuesta, Kevin Tamayo; Jaime Alvarado, Jader Quiñónes, Luis Sánchez; Felipe Gómez, Déiner Quiñones y Dayro Moreno. DT: Hernán Darío Herrera.

¿Cómo y dónde ver a Pereira vs Once Caldas por la Liga BetPlay 2026-I?

Este compromiso, el cual fue reprogramado por la jornada 16, tendrá su pitazo inicial este viernes 10 de abril a partir de las 3:30 de la tarde. Win+ Fútbol y Win Sports TV transmitirán las emociones del cotejo en el Estadio Santiago de las Atalayas, además de Win Play en su plataforma streaming. En Claro Sports les brindaremos un completo minuto a minuto.

Últimos partidos de Deportivo Pereira

06.04.2026 | Deportivo Pereira 2-3 Alianza | Fecha 6.

02.04.2026 | Boyacá Chicó 1-0 Pereira | Fecha 15.

28.03.2026 | Deportivo Cali 1-0 Deportivo Pereira | Fecha 14.

24.03.2026 | Deportivo Pereira 2-2 Cúcuta Deportivo | Fecha 13.

Últimos partidos de Once Caldas

02.04.2026 | Once Caldas 1-1 DIM | Fecha 15.

30.03.2026 | Llaneros 1-1 Once Caldas | Fecha 14.

21.03.2026 | Once Caldas 1-4 Millonarios | Fecha 13.

18.03.2026 | Bucaramanga 1-1 Once Caldas | Fecha 12.

Te puede interesar: