Millonarios y Santa Fe en un clásico atípico: necesidad de victoria después del resbalo internacional

El equipo que pierda queda con ‘respirador’ artificial a falta de 3 jornadas en el Fútbol Profesional Colombiano.

Santa Fe vs Millonarios en la Liga BetPlay | VizzorImage.

Independiente Santa Fe empató 1-1 ante Peñarol este jueves en el finiquito de la fecha 1 de la Copa Libertadores. El Primer Campeón’ comenzó ganando con anotación de Emanuel Olivera, sin embargo no pudo sostener el resultado y en una desatención de la defensa, acompañado de la gran definición de Matías Arezo tuvo que repartir los puntos con el cuadro uruguayo.

Por su parte Millonarios fue el único equipo que perdió de los 6 que presentan a Colombia en torneos Conmebol. El cuadro ‘Embajador’ cayó aparatosamente 2-0 ante O’Higgins en Rancagua, Chile. Jugadores y cuerpo técnico fueron autocríticos de la presentación que e hizo en tierras australes y lo que se viene.

Inclusive, por cosas del destino ambos equipos se citan este domingo en el Estadio El Campín, en el marco de la jornada 16 de la Liga BetPlay 2026-I. Tanto ‘Embajadores’ como ‘Cardenales’ tienen que sumar de a 3, porque únicamente restarían 3 jornadas del Fútbol Profesional Colombiano. Además del tinte de eliminar a su rival histórico de patio.

Claramente Millonarios llegará al clásico capitalino con cierta ventaja sobre Santa Fe. Si bien el equipo de Fabián Bustos tuvo que realizar un viaje hasta Chile, el de Pablo Repetto jugó recientemente este jueves; es decir que los jugadores del cuadro ‘Albiazul’ cuentan con 2 días de descanso más que los del ‘Expreso Rojo’.

No obstante esto no debería ser excusa o pretexto para que ambos equipos salgan a dar un gran espectáculo y ante la necesidad que refleja la tabla de posiciones para ambos elencos. Se espera un partido de toma y dame, con muchos goles el próximo domingo en el ‘Coloso de la 57’.

Millonarios e Independiente Santa Fe se citarán este domingo en el Estadio El Campín, la pelota empezará a rodar a partir de las 02:00 de la tarde y se espera un gran marco de hinchas locales, ya que está prohibido el ingreso para la parcial del ‘León’.

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