Santiago Baños revela por qué Nelson Deossa y Luis Chávez no llegaron al América

El América presentó a sus refuerzos para el Apertura 2026, una serie de movimientos que llegaron a Coapa para potenciar el sistema de Guillermo Almada

Santiago Baños presenta a los refuerzos del América | Imago7

El Club América presentó este sábado 12 de septiembre a sus refuerzos para el Apertura 2026 frente a los medios de comunicación, espacio en el que Santiago Baños, presidente deportivo del equipo azulcrema, reveló que la institución estuvo a punto de amarrar a Nelson Deossa y Luis Chávez; sin embargo, situaciones ajenas a las Águilas habrían provocado que no se concretaran los fichajes.

Después de una larga ventana de transferencias en el fútbol mexicano, el América sumó seis nuevos elementos a la plantilla: Miguel Borja, Edwin Cerrillo, Santiago Ramos, Carlos Álvarez, Óscar Perea y Santiago Bueno, quienes posaron con sus respectivos jerseys al final de la conferencia de prensa.

Sin embargo, las Águilas se quedaron con ganas de reforzar todavía más el mediocampo con Nelson Deossa y Luis Chávez, dos futbolistas que no pudieron llegar en el cierre del mercado de fichajes de verano.

“Nos quedamos contentos, no es el tiempo que hubiéramos esperado o querido. Queríamos contar con los refuerzos en el inicio de la pretemporada, por los tiempos, los mejores tiempos, no se cerró cuando uno quería. Estamos contentos con los jugadores, vienen a representar dignamente el escudo”, declaró el director deportivo del equipo. “Voy a decir dos casos, no hay por qué esconderlo. El primero era Deossa, el Betis puso un precio que no creíamos que podríamos pagar. Chávez, teníamos todo arreglado, estuvimos muy cerca, un día antes del cierre de mercados, la directiva cambió, por obvias razones, parte del fondo americano no podemos pagar al club ruso”.

La idea del América era reforzar el mediocampo con un futbolista que conociera a la perfección la Liga MX. El Betis de LaLiga habría puesto un precio demasiado alto por Nelson Deossa, mientras que el FC Dinamo Moscú de la Liga Premier de Rusia no habría querido concretar el pase a través de un fondo inglés.

Cabe recordar que hay complicaciones para realizar transferencias internacionales debido a los bloqueos bancarios que tiene Rusia en diferentes países como sanción a la guerra con Ucrania. Las instituciones de Estados Unidos, la Unión Europea y México tienen estrictamente prohibido procesar, recibir o enviar fondos hacia o desde bancos rusos, una situación que ha provocado que haya triangulaciones o algunos procesos poco convencionales y alternativos para realizar la compraventa de jugadores.

Uno de los grandes movimientos del América para el Apertura 2026 fue el caso de Carlos Álvarez. Sin embargo, algunos rumores señalaron durante los últimos días que el futbolista español supuestamente arrastraba una pubalgia, pero el mismo Santiago Baños desmintió la información.

“La pubalgia la tuvo hace unos meses, pero sin problemas pasó los exámenes médicos. Si te platicara todas las molestias que tienen los jugadores… son tendinitis, algo muscular; los jugadores viven con dolor día a día, hacen sus ejercicios y por eso estamos tranquilos”, sentenció. “Fue fácil convencerlo, tuvimos dos llamadas y la verdad es que nos sorprendió. Su club había rechazado una oferta importante y nos sorprendió; estamos agradecidos con él. Ojalá se vea a ese jugador que le dio tanta alegría a sus clubes en España; por lo general, nuestra afición los recibe bien”.

Te puede interesar: