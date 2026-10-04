La Selección Colombia, a medias: ¿se equivocó Néstor Lorenzo al no convocar a Luis Díaz?

Las explicaciones brindadas sobre el particular apuntan al cansancio, pero hay algunos hechos que le quitan justificación.

Luis Díaz, con el Bayern. – Angelika Warmuth, Reuters.

La extensa fecha FIFA no está resultando como se esperaba para la Selección Colombia. Más allá del empate frente a México y la derrota ante Paraguay, el combinado cafetero está dejando en evidencia que tiene muy poquito a disposición para surtir el recambio generacional del que se viene hablando en el inicio de un nuevo ciclo. En buena parte, las malas presentaciones se deben a la ausencia de jugadores importantes del proceso, como es el caso de Luis Díaz.

Evidentemente, fue extraño no ver al habitual extremo izquierdo dentro del listado de convocados. Las explicaciones compartidas por Néstor Lorenzo sobre el particular ante los medios de comunicación apuntaron a un desgaste en el que se consideraron estas semanas como tiempo oportuno para que recupere energías: “Hablé con él, le dije que lo veía cansado. Consensuamos de que se quedara en su equipo y descanse en esta fecha”, dijo el director técnico.

Y es ahí cuando empiezan a surgir varias dudas sobre el acierto de esa decisión. Lo primero tiene que ver con objetivo primario del grupo, que está buscando la inclusión de futbolistas más jóvenes dentro del proceso y anda probando nuevas fórmulas para sobrepasar el retiro de James Rodríguez. Siendo un hecho que el guajiro va a ser titular indiscutible en los años venideros, ¿no era conveniente tenerlo para ver cómo se dan sus interacciones con el nuevo panorama?

Después está lo relativo al provecho que se le saca desde distintas partes al asunto. Se viene diciendo de la gran cantidad de partidos que Díaz ha jugado durante el año y que sería la causa de su cansancio. No obstante, ¿con qué equipo se ha dado la desmesurada actividad? Entre la Selección Colombia y el Bayern, ¿qué institución se ve mayormente favorecida con estas vacaciones?

También hay que analizar la realidad de las cosas como se están presentando. Mientras las selecciones sudamericanas están realizando giras de partidos amistosos, las europeas se enfocan en el arranque de una nueva edición de la UEFA Ntions League. Jugadores del equipo alemán, como Harry Kane, Michael Olise o Dayot Upamecano están actuando con sus representaciones nacionales en encuentros oficiales por puntos. ¿Era realmente tanto el cansancio como para no ver al colombiano actuado siquiera unos minutos dosificados en compromisos preparatorios?

Finalmente, aparece el aspecto de la imagen que viene dejando Díaz. Nadie podrá discutir las grandes condiciones técnicas que lo han tenido durante siete años como figura en el fútbol europeo, pero tampoco se puede tapar lo lejos que quedó de las expectativas durante el reciente Mundial 2026. Era el jugador llamado a tener el mayor brillo con la Tricolor y nunca despegó. ¿Lo va a lograr en algún momento con el paso de los años y los pocos momentos que hay para reunir a la Selección Colombia?

Sea como sea, ya la decisión se tomó y el jugador dejó pasar una oportunidad para integrarse con todos los cambios que se están dando dentro de la escuadra Cafetera. Antes de ver la acción en campo de juego, bien se podía entender como un espacio para el descubrimiento de nuevo talentos y la adecuación ante una eventual ausencia por lesión de Díaz. Hoy, la percepción ha cambiado y apunta más a la desilusión del descarte.

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