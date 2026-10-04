Resultados de loterías de Boyacá y Cauca: números que cayeron y ganadores | 3 de octubre de 2026
En Claro Sports pueden informarse sobre todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el sábado 3 de octubre.
Primer sábado del mes de octubre y los juegos de azar no descansan. Las loterías y chances aprovecharon el primer fin de semana del décimo mes de 2026 para hacer la de las suyas. Los participantes quedan en vilo para saber si son o no uno de los felices ganadores. En Claro Sports les contamos los detalles de todos los sorteos para el sábado 3 de octubre.
Lotería de Boyacá
- Sorteo: 4644
- Premio mayor: $15.000 millones de pesos.
- Número: 7394
- Serie: 060
Lotería de Cauca
- Sorteo: 2631
- Premio mayor: $8.000 millones de pesos.
- Número: 2476
- Serie: 111
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Resultados de los chances hoy, 3 de octubre de 2026
- Culona: Día 5898 – Noche 1714
- Astro Sol: 0616 – Signo Tauro
- Astro Luna: 3097 – Signo Aries
- Paisita: Día 3429 – La 5ta 0 – Noche 4134 – León
- Paisita 3: 8649 – La 5ta 5
- Chontico: Día 3007 – La 5ta 1 – Noche 2094 – La 5ta 6
- Cafeterito: Tarde 3435 – La 5ta 5 – Noche 7142 – La 5ta 8
- Sinuano: Día 4070 – La 5ta 3 – Noche 0075 – La 5ta 5
- Cash Three: Día 285 – Noche 290
- Play Four: Día 8323 – Noche 5000
- Samán: Día 9617
- Caribeña: Día 0667 – La 5ta 2 – Noche 6023 – La 5ta 8
- Motilón: Tarde 8855 – La 5ta 5 – Noche 1052 – La 5ta 1
- Fantástica: Día 1320 – La 5ta 9 – Noche 6299 – La 5ta 0
- Antioqueñita: Día 8999 – La 5ta 8 – Tarde 7351 – La 5ta 6
- Evening: 9263
- Win 4: 0616
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