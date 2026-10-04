Resultados de loterías de Boyacá y Cauca: números que cayeron y ganadores | 3 de octubre de 2026

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el sábado 3 de octubre.

Resultados de las loterías anoche en Colombia | Brandon Bell / Getty Images via AFP

Primer sábado del mes de octubre y los juegos de azar no descansan. Las loterías y chances aprovecharon el primer fin de semana del décimo mes de 2026 para hacer la de las suyas. Los participantes quedan en vilo para saber si son o no uno de los felices ganadores. En Claro Sports les contamos los detalles de todos los sorteos para el sábado 3 de octubre.

Lotería de Boyacá

Sorteo: 4644

4644 Premio mayor: $15.000 millones de pesos.

$15.000 millones de pesos. Número: 7394

7394 Serie: 060

Lotería de Cauca

Sorteo: 2631

2631 Premio mayor: $8.000 millones de pesos.

$8.000 millones de pesos. Número: 2476

2476 Serie: 111

Resultados de los chances hoy, 3 de octubre de 2026

Culona: Día 5898 – Noche 1714

Día 5898 – Noche 1714 Astro Sol: 0616 – Signo Tauro

0616 – Signo Tauro Astro Luna: 3097 – Signo Aries

3097 – Signo Aries Paisita: Día 3429 – La 5ta 0 – Noche 4134 – León

Día 3429 – La 5ta 0 – Noche 4134 – León Paisita 3: 8649 – La 5ta 5

8649 – La 5ta 5 Chontico: Día 3007 – La 5ta 1 – Noche 2094 – La 5ta 6

Día 3007 – La 5ta 1 – Noche 2094 – La 5ta 6 Cafeterito: Tarde 3435 – La 5ta 5 – Noche 7142 – La 5ta 8

Tarde 3435 – La 5ta 5 – Noche 7142 – La 5ta 8 Sinuano: Día 4070 – La 5ta 3 – Noche 0075 – La 5ta 5

Día 4070 – La 5ta 3 – Noche 0075 – La 5ta 5 Cash Three: Día 285 – Noche 290

Día 285 – Noche 290 Play Four: Día 8323 – Noche 5000

Día 8323 – Noche 5000 Samán: Día 9617

Día 9617 Caribeña: Día 0667 – La 5ta 2 – Noche 6023 – La 5ta 8

Día 0667 – La 5ta 2 – Noche 6023 – La 5ta 8 Motilón: Tarde 8855 – La 5ta 5 – Noche 1052 – La 5ta 1

Tarde 8855 – La 5ta 5 – Noche 1052 – La 5ta 1 Fantástica: Día 1320 – La 5ta 9 – Noche 6299 – La 5ta 0

Día 1320 – La 5ta 9 – Noche 6299 – La 5ta 0 Antioqueñita: Día 8999 – La 5ta 8 – Tarde 7351 – La 5ta 6

Día 8999 – La 5ta 8 – Tarde 7351 – La 5ta 6 Evening: 9263

9263 Win 4: 0616

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