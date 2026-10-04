Resultados de loterías de Boyacá y Cauca: números que cayeron y ganadores | 3 de octubre de 2026

Publicado por Nicolás Cadena

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el sábado 3 de octubre.

Estas fueron las balotas que hicieron de las suyas.
Resultados de las loterías anoche en Colombia | Brandon Bell / Getty Images via AFP

Primer sábado del mes de octubre y los juegos de azar no descansan. Las loterías y chances aprovecharon el primer fin de semana del décimo mes de 2026 para hacer la de las suyas. Los participantes quedan en vilo para saber si son o no uno de los felices ganadores. En Claro Sports les contamos los detalles de todos los sorteos para el sábado 3 de octubre.

Lotería de Boyacá

  • Sorteo: 4644
  • Premio mayor: $15.000 millones de pesos.
  • Número: 7394 
  • Serie: 060

Lotería de Cauca

  • Sorteo: 2631 
  • Premio mayor: $8.000 millones de pesos.
  • Número: 2476 
  • Serie: 111

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Resultados de los chances hoy, 3 de octubre de 2026

  • Culona: Día 5898 – Noche 1714
  • Astro Sol: 0616 – Signo Tauro
  • Astro Luna: 3097 – Signo Aries
  • Paisita: Día 3429 – La 5ta 0 – Noche 4134 – León
  • Paisita 3: 8649 – La 5ta 5
  • Chontico: Día 3007 – La 5ta 1 – Noche 2094 – La 5ta 6
  • Cafeterito: Tarde 3435 – La 5ta 5 – Noche 7142 – La 5ta 8
  • Sinuano: Día 4070 – La 5ta 3 – Noche 0075 – La 5ta 5
  • Cash Three: Día 285 – Noche 290
  • Play Four: Día 8323 – Noche 5000
  • Samán: Día 9617
  • Caribeña: Día 0667 – La 5ta 2 – Noche 6023 – La 5ta 8
  • Motilón: Tarde 8855 – La 5ta 5 – Noche 1052 – La 5ta 1
  • Fantástica: Día 1320 – La 5ta 9 – Noche 6299 – La 5ta 0
  • Antioqueñita: Día 8999 – La 5ta 8 – Tarde 7351 – La 5ta 6
  • Evening: 9263
  • Win 4: 0616

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