Resultado de MiLoto hoy, 9 de noviembre de 2026: estos son los números ganadores

En Claro Sports puede seguir todo lo relacionado con una de las loterías más importantes y las que más dinero entrega en Colombia.

Lotería De MiLoto/ @miloto_colombia.

El MiLoto volvió a caer, en esta oportunidad en Barranquilla, así que el país tiene un nuevo millonario, con más de 600 millones de pesos esta lotería sigue demostrando que es una de las mejores y de las que más dinero entrega en el país. Por tal motivo en Claro Sports les traemos los detalles de lo sucedido este lunes, 9 de noviembre del 2026.

Resultado del MiLoto de este lunes, 9 de noviembre de 2026

Números ganadores: 04 – 21 – 30 – 31 – 32.

04 – 21 – 30 – 31 – Nuevo acumulado: $120 millones de pesos.

Miloto días ✨🍀 Estos son los #Resultados del sorteo N° 2.733 de #BalotoRevancha, N° 638 de #MiLoto y el N° 234 de #ColorLoto del lunes 09 de noviembre.



¡48.501 ganadores en total! Con un nuevo ganador de MiLoto 🎊🥳



🎟️ Juega en línea aquí https://t.co/92kTZinXT0 pic.twitter.com/vFwfC9aJj0 — Baloto (@Baloto_Colombia) November 10, 2026

¿Cómo se juega MiLoto?

Todo consiste en la elección cinco números entre 1 y 39, o en su defecto, elegir un cartón automático, ya que es una de las opciones que da el servidor. El premio ‘gordo’ acumulado se incrementa a medida de que no logren dar en el acumulado, mientras que el monto ganador para usted tendrá su aumento a medida de la mayor cantidad de aciertos posibles. Es una dinámica muy simple y fácil de jugar, por tal motivo es una de las preferidas de la población.

Proceso para reclamar premios del MiLoto

El método varía dependiendo del dinero a cobrar. Los premios pequeños pueden redimirse en cualquier punto de venta autorizado como almacenes de cadena, supermercados, droguerías, oficinas de trámite y otros sitios. No obstante, es recomendable revisar los topes en el reverso de su tiquete, puesto que en caso de ganar el valor acumulado, deberá dirigirse a una oficina principal.

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