Caso Franco Pérez daría un giro de 180°: ahora sería convocado por Argentina y podría enfrentar a Colombia

El juvenil firmó en este 2026 contrato oficial como jugador de Boca Juniors y cuenta con la doble nacionalidad.

Franco Pérez sería llamado por Argentina/ @Francoperez10 IG.

El caso Franco Pérez sigue dando de qué hablar en el periodismo deportivo colombiano. Una fuente cercana a Omar Pérez, exjugador de el fútbol colombiano, leyenda de Independiente Santa Fe y padre del juvenil, asegura que ahora el mediocampista de creación zurdo acaparó la atención de la Selección Argentina y ahora sería citado por la sub 19 de la ‘Albiceleste’.

A Pesar de que su sueño desde pequeñito siempre fue jugar con la selección Colombia (soy testigo) Franco Pérez el 8 de la reserva de Boca ha sido Citado a la selección Argentina U19 https://t.co/XrlaWw8MdV pic.twitter.com/qmolFw1Xp3 — Diego #OP10 (@Maradoo) November 10, 2026

Se trata de Diego Carreño, persona cercana y amigo de Omar Pérez, Carreño trabajó en Independiente Santa Fe bajo la presidencia de César Pastrana, uno de los mejores dirigentes de la historia del ‘Cardenal’ y quien lideró la época dorada del club con 9 títulos oficiales. Diego asegura que Franco será llamado por el equipo que dirige actualmente Diego Placente.

¿Por qué el caso Franco Pérez ha causado tanto revuelo en Colombia?

El pasado 2 de noviembre, la Federación Colombiana de Fútbol publicó un listado de los jugadores sub 19 que serían citados por el profesor César Torres, para hacer trabajos en Bogotá y posteriormente viajarían a Atlanta, Estados Unidos para la disputa de un torneo amistoso, todo esto con miras a lo que será el encare del Sudamericano sub 20, el cual se va a jugar en el país, más exactamente en Medellín y Envigado; allí aparecía el nombre de Franco Pérez.

No obstante horas después la publicación con la citación para los juveniles fue eliminada. Horas después se conoció que Franco Pérez había sido desconvocado. Algunos periodistas señalaron en su momento que dicho llamado sobrepasaba los cupos de jugadores que actúan en el extranjero, ya que Pérez es futbolista de Boca Juniors, y por tal motivo se habría reversado.

Por el momento la Selección Argentina sub 19, liderada por Diego Placente, no ha publicado el listado de los jugadores que harán parte de microciclo por estos días, como preparación para el Sudamericano en tierras colombianas. Sin embargo si una fuente cercana a su padre ya lo está divulgando, es porque así será.

¿Franco Pérez podría enfrentar a Colombia?

Sí, en caso tal que Colombia y Argentina compartan grupo en el próximo Sudamericano sub 20, Franco Pérez podría enfrentar a su país de origen, ya que cabe resaltar que el mediocampista de Boca Juniors nació en Medellín, Antioquia en el 2008, justo cuando su padre vestía la camiseta de Independiente Medellín, sin embargo al contar con la doble nacionalidad vestiría la camiseta ‘Albiceleste’. También se podrían ver las caras en el hexagonal final del certamen que dará 4 cupos directos y 1 más de repechaje al próximo Mundial de la categoría.

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