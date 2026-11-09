Resultados de loterías y chances: números que cayeron y ganadores | 8 de noviembre de 2026

En Claro Sports se pueden informar de todos los números ganadores respecto a las loterías y chances colombianas para el domingo 8 de noviembre.

Resultados en las loterías de Colombia | Chat GPT.

Se terminó el primer fin de semana completo del penúltimo mes del año y los juegos de azar siguen siendo noticia. Para este domingo 8 de noviembre ninguna lotería colombiana tuvo acción. Sin embargo, todo los reflectores se los llevaron las chances que siguen en búsqueda de un nuevo ganador para otorgarle un par de millones de pesos. En Claro Sports les contamos todos los detalles al respecto.

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Resultados de chances hoy, 8 de noviembre

Dorado: Noche 6050 – La 5ta 5

Noche 6050 – La 5ta 5 Culona: Día 6752 – Noche 6354

Día 6752 – Noche 6354 Astro Luna: 7234 – Signo Tauro

7234 – Signo Tauro Pijao de Oro: 7731 – La 5ta 1

7731 – La 5ta 1 Paisita: Día 3711 – La 5ta 6 – Noche 1252 – Delfín

Día 3711 – La 5ta 6 – Noche 1252 – Delfín Chontico: Día 9037 – La 5ta 2 – Noche 5020 – La 5ta 5

Día 9037 – La 5ta 2 – Noche 5020 – La 5ta 5 Cafeterito: Noche 5206 – La 5ta 5

Noche 5206 – La 5ta 5 Sinuano: Día 8861 – La 5ta 9 – Noche 3133 – La 5ta 3

Día 8861 – La 5ta 9 – Noche 3133 – La 5ta 3 Cash Three: Día 499 – Noche 614

Día 499 – Noche 614 Play Four: Día 2789 – Noche 9365

Día 2789 – Noche 9365 Samán: Día 0721

Día 0721 Caribeña: Día 1184 – La 5ta 2 – Noche 0063 – La 5ta 9

Día 1184 – La 5ta 2 – Noche 0063 – La 5ta 9 Motilón: Tarde 2760 – La 5ta 1 – Noche 8011 – La 5ta 0

Tarde 2760 – La 5ta 1 – Noche 8011 – La 5ta 0 Fantástica: Noche 6444 – La 5ta 1

Noche 6444 – La 5ta 1 Antioqueñita: Día 4415 – La 5ta 2 – Tarde 9402 – La 5ta 4

Día 4415 – La 5ta 2 – Tarde 9402 – La 5ta 4 Evening: 2540

2540 Win 4: 2214

¿Por qué las loterías no juegan domingos o festivos?

Las loterías tradicionales concentran sus jornadas entre semana y los sábados. Realizar un sorteo implica tener funcionarios, delegados, organismos de control y personal técnico. En el país los domingos y festivos son días de descanso, además de que las loterías necesitan distribuir billetes antes del mismo sorteo.

¿Cómo participar en los chances?

Estos juegos de azar consisten en apostarle dinero a una combinación de números (a partir de dos cifras). El resultado se compara con los último dígitos del sorteo autorizado. Si gana dos cifras, el pago será de $50 por cada peso apostado, así como $400 para tres y $4.500 para las cuatro.

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