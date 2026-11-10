¿Jorge Bava es el técnico que necesita Junior para el 2027?

Informaciones de distintos medios y periodistas dan casi como un hecho el regreso del técnico uruguayo al fútbol colombiano.

Jorge Bava, entrenador uruguayo | Vizzor Image | Gemini

Junior de Barranquilla ya no tiene nada que hacer en este 2026, pues está eliminado tanto de Liga como de la Copa BetPlay, algo que sucedió de manera prematura. Tras lo que fue el bicampeonato, el cuadro ‘tiburón’ bajó considerablemente su rendimiento y no logró los objetivos en ninguno de los torneos del rentado local.

Las cosas no salieron como se esperaba, al punto que las directivas tomaron la decisión de sacar a Alfredo Arias, el director técnico que comandó las dos últimas estrellas del ‘rojiblanco’. En su reemplazo llegó un hombre de la casa, Sebastián Viera, quien es ídolo, pero todavía no tiene el kilometraje suficiente y no logró sacar el proyecto adelante.

Para el 2027 Junior no solo buscará ser protagonista de nuevo en el fútbol colombiano, también debe planificar de la mejor manera su participación en la Copa Libertadores, la cual iniciará desde la fase de grupos por ser campeón del 2026-I. Los dirigentes son conscientes de ello y desde ya planifican lo que viene y eso incluye a un nuevo entrenador, alguien que sabe ser campeón en el país.

Aunque todavía no hay nada oficial, varios medios y periodistas de la ciudad de Barranquilla han adelantado que la vinculación del uruguayo es cuestión de tiempo. Según los reportes, faltan algunos detalles por resolver antes de que el timonel firme de manera definitiva su vinculación al conjunto ‘rojiblanco’.

Ya se reconfirma el nuevo DT de Junior. Solo falta un trámite. https://t.co/5E9aPgWnHh vía @YouTube — Fabio Poveda (@FabioPovedaRuiz) November 9, 2026

¿Jorge Bava es el indicado para asumir las riendas del Junior?

En primer lugar, Bava ya dirigió en Colombia y lo hizo en Independiente Santa Fe, esto antes de dar el salto a Cerro Porteño, algo que se dio en extrañas circunstancias y cuando el equipo estaba peleando el todos contra todos del 2025-II y después de derrotar al Medellín por la ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay.

Antes de su marcha, el entrenador salió campeón del torneo apertura, algo que consiguió en muy poco tiempo, pues solo tardó aproximadamente dos meses y medio en consagrarse con el cuadro ‘cardenal’. A continuación otras estadísticas del DT en su paso por el ‘león’:

Estadísticas de Jorge Bava con Santa Fe | Vizzor Image | Gemini

Entre otros títulos que tiene Bava en su historial, posee cinco con Liverpool de Montevideo y el más reciente con Cerro Porteño del clausura de Paraguay. Su salida del club paraguayo se dio a mediados de marzo y ahí se fue para Nacional de Uruguay, elenco al cual dejó en agosto del presente año, lo que quiere decir que se encuentra libre.

La Copa Libertadores, su punto de mejora

Teniendo en cuenta que Junior va a jugar ese certamen, repasamos los números de Bava en esa competición. Ha dirigido a Liverpool y Nacional de Uruguay, a los dos por seis partidos, es decir, tiene doce cotejos en su hoja de vida. El saldo es el siguiente:

Estadísticas de Bava dirigiendo Copa Libertadores | Vizzor Image | Gemini

Así las cosas, Jorge Bava es un entrenador que sabe sacar a un equipo campeón en poco tiempo en el ámbito local, algo que habla bien de sus formas para lograr eso. No obstante, le cuesta el certamen internacional al tener un rendimiento medio-bajo. Si Junior decide contar con sus servicios, debe tener presente que para el FPC es un técnico que puede ampliar el palmarés, pero que su talón de Aquiles podría ser esa cita continental. Por ahora queda esperar que la negociación se concrete.

Le puede interesar