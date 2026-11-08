Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 7 de noviembre de 2026

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Resultado de Baloto y Revancha. – @Baloto_Colombia.

Uno de los juegos de azar más populares de Colombia es Baloto, el cual tiene uno de los premios acumulados más grandes. Varias personas ven en él una oportunidad de volverse millonarios y por eso prueban suerte cada vez que este se sortea. En Claro Sports sabemos eso y es por ello que siempre le informamos sobre los resultados una vez las balotas salen a la luz pública.

Resultados del Baloto hoy, 7 de noviembre de 2026

Número ganador: 11 – 30 – 43 – 01 – 09 – 13.

11 – 30 – 43 – 01 – 09 – Nuevo acumulado: $19.200 millones de pesos.

Resultados de Revancha hoy, 7 de noviembre de 2026

Número ganador: 43 – 29 – 04 – 15 – 10 – 10.

43 – 29 – 04 – 15 – 10 – Nuevo acumulado: $5.000 millones de pesos.

Baloto y Revancha: así puede jugar

Para participar por el gran premio acumulado, solo debe elegir cinco números del 1 al 45 y una súper balota del 1 al 16. Mientras más números de la combinación diaria logre adivinar, mayor será el dinero que se llevará a casa. Si gana el premio mayor, asegurará una enorme fortuna que sigue aumentando en cada sorteo si nadie lo gana. Además, puede pagar un costo extra para activar la opción de ‘Revancha’, lo que le permite jugar dos veces con su mismo boleto y duplicar sus opciones de ganar.

¿Cómo comprar el boleto de Baloto?

Quienes juegan habitualmente a Baloto y Revancha pueden adquirir sus boletos en miles de puntos autorizados en todo el país. Las combinaciones se pueden comprar en oficinas de recaudo, droguerías, supermercados, almacenes de cadena y tiendas de barrio que tengan el logotipo oficial del sorteo. Asimismo, el sistema ofrece la opción de registrarse en su plataforma web para realizar las apuestas de forma 100% digital.

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