¡MiLoto cayó en Cali! Resultado del 13 de octubre de 2026, premios y números ganadores del sorteo

Esta es la cuarta vez que el juego entrega su acumulado en Cali y otras 53 personas se quedaron a punto de entrar a repartir el premio.

MiLoto tiene ganador de su premio mayor. – @Baloto_Colombia.

* Con la información de Operador Nacional de Juegos.

Un afortunado jugador acertó los números 07, 11, 27, 28 y 33, llevándose un premio de $200 millones de MiLoto. Es la cuarta vez que el gran acumulado cae en la ciudad de Cali en la historia del juego. El afortunado hizo su jugada en la web de Baloto.com bajo la modalidad manual. Además, el sorteo 0623 dejó un total de 12.799 ganadores y más de $289 millones en premios.

Entre el 20 de octubre de 2023 y el 12 de octubre de 2026, MiLoto ha pagado más de $63.018 millones en premios, equivalentes a 3.787.967 premios entregados, consolidándose como el juego de azar en Colombia más fácil de ganar. En ese mismo periodo, ha transferido más de $25.898 millones al sistema de salud del país, reafirmando su compromiso con el bienestar de los colombianos.

Resultado del MiLoto de este martes, 13 de octubre de 2026

Números ganadores: 07 – 11– 27 – 28 – 33.

07 – 11– 27 – 28 – 33. Nuevo acumulado: $120 millones de pesos.

Resultados de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

Dinámica de MiLoto: reglas de juego

Este juego ofrece una dinámica interactiva y atractiva basada en la selección de cinco números entre el 1 y el 39. Los usuarios acceden a una escala de premios que incrementa su valor a partir de dos aciertos logrados. La coincidencia exacta de la combinación elegida otorga el pozo acumulado correspondiente a esa jornada. Además, si no se registra un ganador del premio mayor, el monto acumulado crece continuamente para el siguiente sorteo.

¿Cómo cobrar premios de MiLoto?

El proceso para realizar el cobro de un premio está sujeto al monto total obtenido por el usuario.Los importes menores pueden redimirse de forma directa en cualquiera de los puntos de venta autorizados. No obstante, se sugiere verificar previamente los límites máximos de entrega en cada establecimiento. Si el valor supera dicho tope, será necesario presentar una documentación específica y gestionar el cobro directamente en una oficina principal autorizada.

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