¿Dónde estaban Hugo Sánchez, Rafa Márquez y las leyendas mexicanas a los 18 años?

Diversas figuras dentro del balompié mexicano vieron la luz en el profesionalismo alrededor de los 18 años, algo que Gil Mora consiguió hace ya varios meses atrás

Mora, cerca de buscar la madurez futbolística

Gilberto Mora cumplirá 18 años este 14 de octubre, una edad en la que varios futbolistas mexicanos que después marcaron una época ya habían comenzado, o apenas comenzaban su recorrido profesional. La comparación permite observar en qué momento de sus respectivas carreras se encontraban nombres como Hugo Sánchez, Rafael Márquez, Javier Hernández, Guillermo Ochoa y Carlos Vela cuando tenían una edad similar.

Sánchez Márquez, el histórico delantero que logró ser leyenda del Real Madrid era canterano de Pumas al momento de llegar a la mayoría de edad; y debutó con el primer equipo de los universitarios con 18 años, 3 meses y 12 días, durante la temporada 1976-77. Poco tiempo pasó para que diera el salto al fútbol europeo.

El actual entrenador de la Selección Mexicana, por su parte, ya había dado el salto al máximo circuito antes de cumplir la icónica edad. El defensa debutó con Atlas con 17 años, 8 meses y 6 días, por lo que durante el Verano 1997, cuando llegó a los 18 años, disputaba su segundo torneo como profesional con los rojinegros.

Javier ‘Chicharito’ Hernández, el histórico goleador del conjunto tricolor, y quien dio de qué hablar tras su sorpresivo fichaje al Manchester United, a los 18 años todavía pertenecía a la cantera de Chivas cuando recibió la oportunidad de debutar. Su primer partido profesional llegó con 18 años, 3 meses y 8 días, durante el Apertura 2006, comenzando así su camino con el Guadalajara.

Otra leyenda del fútbol mexicano como Guillermo Ochoa ya daba de qué hablar en las fuerzas básicas del América al llegar a los 18 años. El guardameta logró alcanzar el profesionalismo con 18 años, 7 meses y 2 días durante el Clausura 2004; buscando reemplazar a una figura de la talla de Adolfo Ríos.

Andrés Guardado también logró dejar un legado dentro del fútbol mexicano y a nivel internacional, a pesar de que su debut llegó después de alcanzar la mayoría de edad. El futbolista surgido del Atlas se presentó en el profesionalismo con 18 años, 10 meses y 23 días, durante el Apertura 2005.

Por su parte, una figura de la talla de Luis García, al igual que Rafa Márquez llegó al profesionalismo antes de apagar las 18 velitas. Su debut con Pumas se dio a los 17 años, 7 meses y 3 días, por lo que a la mayoría de edad ya disputaba su primera temporada como profesional, la campaña 1986-87.

El recorrido de Carlos Vela fue distinto, pues a los 18 años se encontraba fuera de México. El delantero, formado en Chivas, debutó profesionalmente con el Salamanca de la Segunda División de España, y lo hizo a los 17 años, 5 meses y 29 días, durante la temporada 2006-07. Giovani dos Santos, por su parte, tambien fuera de nuestro país y engrosando las filas de la cantera del Barcelona debutó con 18 años, 4 meses y 1 día, durante la temporada 2007-08.

Finalmente, tenemos el caso de Cuauhtémoc Blanco, quien vio su presentación como profesional más allá de la mayoría de edad. Su estreno con América se produjo a los 19 años, 10 meses y 18 días, durante la temporada 1992-93.

Jugadores que terminaron siendo figura en México y a nivel nacional vieron la luz en el profesionalismo alrededor de los 18 años. Gilberto Mora, por su parte llegará a esa edad con un ya amplio recorrido en la Liga MX con los Xolos, y hasta con un mundial disputado con la Selección Mexicana, por lo que el destino podría augurarle un futuro aún más brillante que el de sus antecesores.