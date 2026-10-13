Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 12 de octubre de 2026

Este lunes festivo, el popular sorteo tuvo a una sola persona que se quedó al borde de alcanzar algún premio mayor.

Resultado de Baloto y Revancha. – @Baloto_Colombia.

La oferta de los juegos de azar en Colombia tiene como uno de los más populares a Baloto y Revancha. Esta actividad se sortea desde hace dos décadas en el país y se ha vuelto toda una tradición por los grandes premios mayores que llega a acumular. Las recompensas cayeron hace poco y eso hace que disminuya la participación. Para este lunes festivo, hubo una sola persona que se quedó a un acierto de conseguir algún objetivo máximo.

Resultados del Baloto hoy, 12 de octubre de 2026

Números ganadores: 08 – 13 – 25 – 33 – 41 – 12.

08 – 13 – 25 – 33 – 41 – Nuevo acumulado: $15.200 millones de pesos.

Resultados del Revancha hoy, 12 de octubre de 2026

Números ganadores: 15 – 28 – 30 – 36 – 41 – 16.

15 – 28 – 30 – 36 – 41 – Nuevo acumulado: $3.000 millones de pesos.

Resultados de Baloto. – @Baloto_Colombia.

¿Cómo jugar al Baloto y Revancha?

Para jugar Baloto, solo debe elegir cinco números del 1 al 45 y una súperbalota del 1 al 16. Entre más números logre acertar, más dinero ganará en el sorteo. Si le atina a todas las cifras, se llevará el gran premio mayor acumulado, el cual crece continuamente hasta que alguien lo gane. Además, tiene la opción de pagar un valor adicional para participar también en Revancha y duplicar tus oportunidades con los mismos números.

¿Dónde comprar el tiquete del Baloto?

La compra del tiquete de Baloto se puede realizar en diversos establecimientos autorizados, tales como comercios de trámites, farmacias, supermercados, almacenes de cadena y tiendas de barrio que estén debidamente identificadas con el logotipo del juego. Asimismo, el sistema permite registrarse en la plataforma en línea para realizar el pronóstico de forma digital.

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