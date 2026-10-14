¿Cuántas veces el fútbol se ha visto afectado por los conciertos en El Campín? El recuento de las polémicas en Bogotá

En Claro Sports repasamos las grandes polémicas del estadio de la grama de El Campín tras los conciertos en Bogotá.

Estadio Nemesio Camacho El Campín | Vizzor

El pan de cada día para todas y todos los futboleros en la ciudad de Bogotá se ha volcado a descifrar cual es el verdadero estado de la grama del Estadio Nemesio Camacho El Campín. Después de la polémica con el levantamiento del gramado del recinto deportivo tras el concierto de BTS el pasado 2 y 3 de octubre, Sencia no cumplió con lo prometido.

Desde la APP que maneja el Estadio Nemesio Camacho El Campín, se comunicó que el máximo escenario deportivo iba a estar listo para el juego entre Millonarios y Once Caldas el martes 13 de octubre. Esto no se cumplió y la Dimayor tuvo que suspender el partido 15 minutos antes de su pitazo inicial por el terrible esta de la grama.

Toda la semana había sido una constante noticia las prácticas que estaban implantando en el verde césped del recinto deportivo. Pues, la grama que estaba siendo instalada en El Campín fue traída del Parque La Florida. Una zona que hace muy poco fue noticia por el abandono que presentaba.

MÁS INFORMACIÓN: DIMAYOR cancela el Millonarios vs Once Caldas por el grave estado de la grama de El Campín Los conciertos que han afectado el calendario del Fútbol Profesional Colombiano Los eventos culturales y conciertos están siendo señalados por tomarse las infraestructuras que han sido construidas para el fútbol. Entre el recuento de los conciertos que se han visto envueltos en está polémica han sido los de Karol G, System of a Down, Maluma y claramente, el más reciente, BTS. BTS (octubre 2026)

Algo que nunca antes se había ejecutado por un concierto, sucedió el 2 y 3 de octubre en El Campín. Sencia retiró por completo la grama de la cancha del estadio para poder instalar la infraestructura correspondiente para el concierto de la agrupación musical asiática. Sin embargo, después de dos días de evento, al retirar toda la parafernalia se vio el considerable deterioro del rectángulo de juego.

10 días después, el estadio no estuvo apto para llevar a cabo un partido del Fútbol Profesional Colombiano. En un acto vergonzoso, el juego de la máxima categoría deportiva no se pudo realizar. A menos de 15 minutos de su pitazo inicial, el ente máximo del balompié ‘tricolor’ tuvo que salir a aplazar el partido entre Millonarios y Once Caldas de Manizales.

Homenaje a Yeison Jiménez (enero 2026)

Después de lo que fue una linda aglomeración de personas para despedir a uno de los cantantes de música popular más importantes del último tiempo en Colombia. La cancha del ‘coloso’ de la 57 presentó unas considerables marcas amarillentas en su césped. Sumado a esto, las fuertes lluvias tampoco ayudar a la recuperación de la gramilla y nuevamente se presenció una polémica más que bochornosa.

System of a Down (abril 2025)

Este evento, que fue uno de los más esperados por parte de todos los seguidores musicales de System of a Down, reunió a más de 40 mil personas en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Claramente, luego de la dinámica de este evento, el gramado de recinto deportivo no se vio del todo bien. Las marcas de las estructuras fueron todo un espectáculo que se presencia en varios partidos del Fútbol Profesional Colombiano.

Maluma (mayo 2025)

Después de varios año sin venir a la capital de la República, Maluma, realizó un concierto de 360 grados en casi la mitad del 2025. Este fue uno de los pioneros de esas tarimas que se instalaron en la zona central del terreno de juego y sus repercusiones también fueron altamente considerables. Además, las marcas no daban en un lugar donde pudieran pasar desapercibido sino que eran en toda la bomba central del campo de juego.

Karol G (abril 2024)

Esta situación del gramado de El Campín no es una situación nueva. Pues, desde el 2024 cuando vino la estrella mundial colombiana Karol G, el escenario de los bogotanos comenzó a estar rodeado de polémicas por su estado. En ese entonces la tarima fue instalada en el sector sur y justamente fue allí donde el verde césped quedo con marcas más que considerables. Tanto así que hasta se dudaba que se pudieran realizar más actividades en el calendario correspondiente.

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