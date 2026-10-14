Resultados de loterías de Cundinamarca, Tolima, Cruz Roja y Huila: números que cayeron y ganadores | 13 de octubre de 2026
Este martes fue un día particular, pues recibió el sorteo de cuatro loterías por aquellas que estaban aplazadas desde el lunes.
Este martes, fue un día bien particular para los juegos de azar en Colombia. Como el lunes fue festivo, los sorteos que debían iniciar la semana entraron en pausa durante su día habitual y fueron trasladados para el día siguiente. Es así que hubo cuatro loterías principales jugándose y causando gran expectativa entre el público. Además, los chances tuvieron su espacio.
Lotería de Cundinamarca
Lotería de Tolima
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Lotería de Cruz Roja
Lotería de Huila
Resultados de chances
- Pick 4: 4248
- Pick 3: 808
- Cafeterito Noche: 9784-7
- Dorado Noche: 6576-6
- Astro Luna: 3879 – Capricornio
- Caribeña Noche: 5814-1
- Sinuano Noche: 5759-4
- Motilón Noche: 9755
- Fantástica Noche: 2502-8
- Culona Noche: 8960
- Chontico Noche: 2848-8
- Paisita Noche: 4374
¿Qué hacer si gana un premio de lotería?
El procedimiento de cobro puede ser distinto según el juego de azar en el que se participó, ya que cada compañía puede tener distintos lineamientos. Los pasos para reclamar un premio están consignados en el reglamento específico del juego, que suele estar impreso en el reverso del billete y también en el sitio web oficial.
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Lo que se suele ver es que los organizadores definen un tope que se puede cobrar en cualquier punto de venta autorizado. Si se supera el límite, la persona deberá cumplir con otros requisitos como documentación o visita a una oficina especializada para dar trámite bajo cierto protocolos de seguridad y liquidación de impuestos.