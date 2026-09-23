MiLoto entrega su premio mayor por segunda vez durante la semana: $120 millones para un cartagenero
El premio mayor de MiLoto cayó en dos ciudades distintas durante dos días consecutivos, consolidándose como el juego que más cae en Colombia.
Un afortunado jugador acertó los números 01, 03, 08, 18 y 20, llevándose un premio de $120 millones. Es la tercera vez que cae MiLoto en la ciudad de Cartagena durante 2026.
Desde su lanzamiento el 20 de octubre de 2023 y el 20 de septiembre de 2026, MiLoto registró ventas por $174.322 millones, correspondientes a 37.653.238 tiquetes. En ese mismo periodo, el producto aportó $25.210 millones al sistema de salud y pagó $61.225 millones en 3.662.605 premios.
MÁS INFORMACIÓN: Resultado de MiLoto hoy, 22 de septiembre de 2026: estos son los números ganadores
El nuevo millonario deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar los pasos y condiciones para reclamar su premio en www.baloto.com.
MiLoto se puede comprar desde la comodidad del celular o computador accediendo a la página web oficial – www.baloto.com-.También en los más de 43 mil puntos de Su Red y SuperGIROS de todo el país o en las principales cadenas de grandes superficies.