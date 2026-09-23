Resultado de MiLoto hoy, 22 de septiembre de 2026: estos son los números ganadores

Consulte en Claro Sports los números ganadores y el nuevo acumulado de una de las loterías más importantes del país.

Cayó MiLoto en Colombia | MiLoto oficial.

Después de haber caído recientemente, el MiLoto sigue demostrando que es una de las loterías más importantes de Colombia, además de ser una de las más cautivadoras del país. Por tal motivo en Claro Sports les traemos todos los detalles del sorteo número 0611, de este martes 22 de septiembre del 2026.

Resultado de MiLoto de este martes, 22 de septiembre de 2026

Números ganadores: 01 – 03 – 08 – 18 – 20.

01 – 03 – 08 – 18 – 20. Nuevo acumulado: $120 millones de pesos.

Buenos días ☀️🍀✨ Estos son los #Resultados del sorteo N.º 0611 de #MiLoto del martes 22 de septiembre de 2026. 🍀✨



¡Tuvimos 9.493 Ganadores! Con un nuevo ganador de MiLoto el que más cae. 🎉



📱 Juégalo fácil y rápido aquí https://t.co/92kTZinXT0 pic.twitter.com/IcZ7SSeUI6 — Baloto (@Baloto_Colombia) September 23, 2026

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¿Cómo se juega MiLoto?

El juego consiste en elegir cinco números entre 1 y 39, donde el premio aumentará según la cantidad de aciertos a partir de dos. El que logre una coincidencia exacta en su línea, sin duda, se llevará el acumulado vigente en ese sorteo. El monto crece a medida de que no caiga el premio mayor. Una dinámica simple que resulta muy llamativa.

Ganadores de MiLoto: ¿Cómo cobrar?

El procedimiento varía en función del monto a cobrar. En caso de los premios pequeños, se pueden hacer efectivos en cualquier punto de venta autorizado. Sin embargo, cada persona debe revisar los reglamentos sobre los límites. De superarse el tope para el procedimiento sencillo, deberá reunir la documentación e ir a una oficina especializada.

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