Resultados de loterías de Cruz Roja y Huila: números que cayeron y ganadores | 22 de septiembre de 2026

Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este martes 22 de septiembre.

Resultados. – Lotería de la Cruz Roja.

La actividad del azar no se detiene. Una vez más, como sucede a diario, se efectuaron los sorteos de varias loterías de alta relevancia en el país. Desde la Cruz Roja y Huila hay nuevos ganadores, sin olvidar todos los chances que juegan a diario. A través de Claro Sports, consulte los resultados.

Lotería de la Cruz Roja

Sorteo: 3172

3172 Premio mayor: $10.000 millones de pesos.

$10.000 millones de pesos. Número: 3981

3981 Serie: 219

219 Despachado a: Bogotá.

Lotería de la Cruz Roja el 22 de septiembre

Lotería del Huila

Sorteo: 4774

4774 Premio mayor: $2.000 millones de pesos.

$2.000 millones de pesos. Número: 1547

1547 Serie: 082

Lotería del Huila el 22 de septiembre

Resultados de chances hoy

Dorado Mañana: 1688 – 6

1688 – 6 Dorado Tarde: 3603 – 3

3603 – 3 Dorado Noche: 1105 – 6

1105 – 6 Culona Día: 6720

6720 Culona Noche: 1872

1872 Astro Sol: 5172 – Aries.

5172 – Aries. Astro Luna: 6435 – Libra.

6435 – Libra. Pijao de Oro: 9899 – 5

9899 – 5 Paisita Día: 5929 – 3

5929 – 3 Paisita Noche: 7329 – Cabra.

7329 – Cabra. Chontico Día: 5462 – 9

5462 – 9 Chontico Noche: 2560 – 4

2560 – 4 Cafeterito Tarde: 3712 – 6

3712 – 6 Cafeterito Noche: 6859 – 9

6859 – 9 Sinuano Día: 6664 – 2

6664 – 2 Sinuano Noche: 8332 – 4

8332 – 4 Cash Three Día: 964

964 Cash Three Noche: 2682

2682 Samán Día: 3652

3652 Caribeña Día: 9297 – 3

9297 – 3 Caribeña Noche: 3260 – 7

3260 – 7 Motilón Tarde: 2994 – 6

2994 – 6 Motilón Noche: 2263 – 9

2263 – 9 Fantástica Día: 7846 – 7

7846 – 7 Fantástica Noche: 9560 – 6

9560 – 6 Antioqueñita Día: 0566 – 6

0566 – 6 Antioqueñita Tarde: 2815 – 9

2815 – 9 Evening: 5436

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