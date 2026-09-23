Resultados de loterías de Cruz Roja y Huila: números que cayeron y ganadores | 22 de septiembre de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este martes 22 de septiembre.

Resultados. - Lotería de la Cruz Roja.
Resultados. – Lotería de la Cruz Roja.

La actividad del azar no se detiene. Una vez más, como sucede a diario, se efectuaron los sorteos de varias loterías de alta relevancia en el país. Desde la Cruz Roja y Huila hay nuevos ganadores, sin olvidar todos los chances que juegan a diario. A través de Claro Sports, consulte los resultados.

Lotería de la Cruz Roja

  • Sorteo: 3172
  • Premio mayor: $10.000 millones de pesos.
  • Número: 3981
  • Serie: 219
  • Despachado a: Bogotá.
Lotería de la Cruz Roja
Lotería de la Cruz Roja el 22 de septiembre

Lotería del Huila

  • Sorteo: 4774
  • Premio mayor: $2.000 millones de pesos.
  • Número: 1547
  • Serie: 082
Lotería del Huila el 22 de septiembre
Lotería del Huila el 22 de septiembre

Resultados de chances hoy

  • Dorado Mañana: 1688 – 6
  • Dorado Tarde: 3603 – 3
  • Dorado Noche: 1105 – 6
  • Culona Día: 6720
  • Culona Noche: 1872
  • Astro Sol: 5172 – Aries.
  • Astro Luna: 6435 – Libra.
  • Pijao de Oro: 9899 – 5
  • Paisita Día: 5929 – 3
  • Paisita Noche: 7329 – Cabra.
  • Chontico Día: 5462 – 9
  • Chontico Noche: 2560 – 4
  • Cafeterito Tarde: 3712 – 6
  • Cafeterito Noche: 6859 – 9
  • Sinuano Día: 6664 – 2
  • Sinuano Noche: 8332 – 4
  • Cash Three Día: 964
  • Cash Three Noche: 2682
  • Samán Día: 3652
  • Caribeña Día: 9297 – 3
  • Caribeña Noche: 3260 – 7
  • Motilón Tarde: 2994 – 6
  • Motilón Noche: 2263 – 9
  • Fantástica Día: 7846 – 7
  • Fantástica Noche: 9560 – 6
  • Antioqueñita Día: 0566 – 6
  • Antioqueñita Tarde: 2815 – 9
  • Evening: 5436

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