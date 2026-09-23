Resultados de loterías de Cruz Roja y Huila: números que cayeron y ganadores | 22 de septiembre de 2026
Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este martes 22 de septiembre.
La actividad del azar no se detiene. Una vez más, como sucede a diario, se efectuaron los sorteos de varias loterías de alta relevancia en el país. Desde la Cruz Roja y Huila hay nuevos ganadores, sin olvidar todos los chances que juegan a diario. A través de Claro Sports, consulte los resultados.
Lotería de la Cruz Roja
- Sorteo: 3172
- Premio mayor: $10.000 millones de pesos.
- Número: 3981
- Serie: 219
- Despachado a: Bogotá.
Lotería del Huila
- Sorteo: 4774
- Premio mayor: $2.000 millones de pesos.
- Número: 1547
- Serie: 082
Resultados de chances hoy
- Dorado Mañana: 1688 – 6
- Dorado Tarde: 3603 – 3
- Dorado Noche: 1105 – 6
- Culona Día: 6720
- Culona Noche: 1872
- Astro Sol: 5172 – Aries.
- Astro Luna: 6435 – Libra.
- Pijao de Oro: 9899 – 5
- Paisita Día: 5929 – 3
- Paisita Noche: 7329 – Cabra.
- Chontico Día: 5462 – 9
- Chontico Noche: 2560 – 4
- Cafeterito Tarde: 3712 – 6
- Cafeterito Noche: 6859 – 9
- Sinuano Día: 6664 – 2
- Sinuano Noche: 8332 – 4
- Cash Three Día: 964
- Cash Three Noche: 2682
- Samán Día: 3652
- Caribeña Día: 9297 – 3
- Caribeña Noche: 3260 – 7
- Motilón Tarde: 2994 – 6
- Motilón Noche: 2263 – 9
- Fantástica Día: 7846 – 7
- Fantástica Noche: 9560 – 6
- Antioqueñita Día: 0566 – 6
- Antioqueñita Tarde: 2815 – 9
- Evening: 5436