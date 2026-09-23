Colombia Femenina sub 20 quiere cambiar la historia ante la campeona del mundo

Corea del Norte llega invicta y con el arco en cero para enfrentar a Colombia. Repasa sus números, estilo de juego y antecedentes en el Mundial sub 20.

Valerin Loboa, jugadora de Colombia | FCF.

La Selección Colombia femenina sub 20 afrontará este miércoles un nuevo desafío en el Mundial de Polonia 2026. La Tricolor se medirá con Corea del Norte por un lugar en la gran final, en un partido que volverá a enfrentar a dos equipos que ya se conocen, pues las asiáticas se impusieron 3-0 en el cierre de la fase de grupos.

El equipo dirigido por Carlos Paniagua llega a esta instancia después de superar a Polonia y Nigeria en las rondas de eliminación directa, ambos partidos resueltos sobre el final. Frente a las nigerianas, Valerin Loboa marcó en el minuto 92 para darle a Colombia el histórico boleto a las semifinales.

Corea del Norte, una campaña perfecta en Polonia

Al frente estará la vigente campeona del mundo, que hasta ahora ha mostrado un rendimiento prácticamente impecable. Corea del Norte suma cinco victorias en cinco partidos, 13 goles a favor y ninguno en contra, una estadística que refleja tanto su capacidad ofensiva como la solidez de su defensa.

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Su recorrido comenzó con triunfos sobre Portugal, Costa Rica y Colombia en la fase de grupos. Posteriormente, derrotó 2-0 a Japón en los octavos de final y volvió a ganar por el mismo marcador frente a Canadá en cuartos. Contra las canadienses, además, tuvo el control del encuentro durante buena parte del compromiso y encontró los dos goles en el tiempo añadido.

Ese último encuentro también mostró una de las características más importantes de las asiáticas: la paciencia. Corea del Norte dominó, generó numerosas oportunidades y no se desesperó ante la resistencia canadiense. Finalmente, Choe Rim-jong abrió el marcador en el minuto 92 y Ho Kyong sentenció cuatro minutos después.

Presión, velocidad y contundencia: las armas de la campeona

La RPD de Corea no basa su fortaleza únicamente en mantener el arco en cero. Su propuesta combina presión alta, movimientos rápidos, ataques verticales y una importante participación de sus futbolistas en los metros finales. Cuando recupera el balón, busca avanzar con pocos toques y aprovechar los espacios que deja su rival.

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Ese estilo ya había sido identificado en el análisis del equipo campeón de 2024. Corea del Norte mostró entonces capacidad para tener la pelota, avanzar con precisión y encontrar recepciones entre líneas para acelerar sus ataques. También utilizaba un bloque compacto y buscaba recuperar rápidamente la posesión después de perderla.

Una de las futbolistas que Colombia deberá controlar especialmente es Choe Yon A, quien ya sabe lo que es marcarle a la Tricolor. La atacante suma cinco goles en el campeonato y dos de ellos fueron precisamente en el enfrentamiento de la fase de grupos, ambos desde el punto penal. En aquel partido, Choe Rim-jong abrió el marcador y Choe Yon A completó el 3-0 con sus dos cobros.

Una potencia histórica de la categoría

El desafío también tiene un componente histórico. Corea del Norte es una de las grandes potencias del Mundial sub 20 femenino y ya conquistó el título en 2006, 2016 y 2024. Ahora busca convertirse en la primera selección desde 2002 en defender con éxito la corona mundial de la categoría.

El propio Carlos Paniagua reconoció la dimensión del rival y su continuidad en los procesos juveniles. “Es una selección que viene haciendo las cosas bien, muchas de ellas estuvieron en el Mundial de Marruecos del año pasado cuando estuvimos con la Sub-17”, señaló el entrenador colombiano.

Colombia, sin embargo, llega a esta semifinal después de demostrar que tiene recursos para competir en partidos cerrados. La Tricolor ha conseguido avanzar con triunfos ajustados ante Polonia y Nigeria y ahora tendrá que encontrar la manera de frenar a un equipo que ya demostró su superioridad en el primer enfrentamiento. El objetivo está claro: cambiar la historia de aquel 3-0 y conseguir, por primera vez, el pase a una final del Mundial sub 20 femenino.

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