Rating Colombia del 12 de abril de 2026, según CNC: ¿Quién fue eliminado en ‘La Casa de los Famosos’?

El reality show no logró superar a lo ofrecido por Canal Caracol, estuvo cerca de ese primer lugar.

La Casa De Los Famosos 12/04 – Canal RCN.

A pesar que hubo nuevamente noche de eliminación en ‘La Casa de los Famosos’, el Canal Caracol no suelta la punta del rating nacional, no le quiere dar ventajas a RCN. Todo esto y mucho más sobre lo sucedido este domingo 12 de abril del 2026, lo puede consultar en Claro Sports.

Rating en Colombia del 12 de abril de 2026, según CNC

1. Noticias Caracol PRM | 10.00%

2. La Casa de los Famosos | Canal RCN | 7.89%

3. Los Informantes | Canal Caracol | 7.30%

4. Séptimo día | Canal Caracol | 6.00%

5. Noticias Caracol MD | 5.69%

6. Expediente final | Canal Caracol | 4.34%

7. Noticias RCN PRM | 4.26%

8. La Red | Canal Caracol | 3.58%

9. Yo, José Gabriel | Canal RCN | 3.24%

10. Caso cerrado, parte 2 | Canal RCN | 3.07%

¿Quién fue eliminado de ‘La Casa de los Famosos’?

Como es particular de los domingos, el Canal RCN espera acaparar la atención de todos los colombianos con la noche de eliminación. Pues bien, el reality fue lo segundo más visto de este 12 de abril con un 7.89% de atención. En cuanto a lo sucedido en esta nueva jornada, Karola se despidió del programa con 67.26%, Alejandro en el segundo lugar y el podio lo cerró ‘Juanda’.

La Casa De Los Famosos 12-04 / Captura de pantalla RCN.

Parrilla futbolera de este lunes, 13 de abril del 2026:

01:45 p.m. | Fiorentina vs Lazio | Seria A.

02:00 p.m. | Levante vs Getafe | LaLiga.

02:00 p.m. | Manchester United vs Leeds Utd | Premier League.

¿Cómo se mide el rating en Colombia y a cuánto equivale cada punto?

Normalmente, el Centro Nacional de Consultorías define el rating a través de porcentajes. En efecto se toman los datos de millones de decodificadores en territorio colombiano. Si usted cambia de canal, le da más puntaje al último espacio visto que al anterior.

Rating en Colombia de los últimos días

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