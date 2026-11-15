¡Nuevo millonario! Un fiel apostador se llevó el gran acumulado de Baloto Revancha de $5.600 millones

En Claro Sports se pueden informar de todos los detalles sobre el nuevo ganador del Baloto Revancha en Medellín.

Cayó Baloto Revancha en el eje cafetero | Baloto.

Por cuarta vez en 2026 cayó el acumulado de Revancha y, por primera vez en el año, la suerte llegó a Medellín. En el sorteo número 2735, un jugador ganó $5.600 millones con un tiquete adquirido a través del canal digital, Baloto.com.

El nuevo multimillonario compró su tiquete bajo la modalidad manual y ganó con los números 08, 11, 14, 26, 40 y la súper balota 15. Adicionalmente, el sorteo de Revancha dejó premios por más de $5.700 millones y 26.057 ganadores. El nuevo multimillonario deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente y consultar los pasos y condiciones para reclamar su premio en www.baloto.com.

Desde su lanzamiento, el 25 de mayo de 2022, y hasta el 8 de noviembre de 2026, Baloto Revancha ha entregado más de $495.113 millones en premios a 13.089.806 ganadores y ha transferido más de $279.201 millones al sistema de salud, reafirmando su contribución al bienestar y al desarrollo social de Colombia.

Baloto y Revancha se puede comprar desde la comodidad del celular o computador accediendo a la página www.baloto.com .También en los más de 43 mil puntos de Su Red y SuperGIROS de todo el país o en las principales cadenas de grandes superficies.

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