¡Nuevo millonario! Un fiel apostador se llevó el gran acumulado de Baloto Revancha de $5.600 millones
En Claro Sports se pueden informar de todos los detalles sobre el nuevo ganador del Baloto Revancha en Medellín.
Por cuarta vez en 2026 cayó el acumulado de Revancha y, por primera vez en el año, la suerte llegó a Medellín. En el sorteo número 2735, un jugador ganó $5.600 millones con un tiquete adquirido a través del canal digital, Baloto.com.
El nuevo multimillonario compró su tiquete bajo la modalidad manual y ganó con los números 08, 11, 14, 26, 40 y la súper balota 15. Adicionalmente, el sorteo de Revancha dejó premios por más de $5.700 millones y 26.057 ganadores. El nuevo multimillonario deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente y consultar los pasos y condiciones para reclamar su premio en www.baloto.com.
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Desde su lanzamiento, el 25 de mayo de 2022, y hasta el 8 de noviembre de 2026, Baloto Revancha ha entregado más de $495.113 millones en premios a 13.089.806 ganadores y ha transferido más de $279.201 millones al sistema de salud, reafirmando su contribución al bienestar y al desarrollo social de Colombia.
Baloto y Revancha se puede comprar desde la comodidad del celular o computador accediendo a la página www.baloto.com.También en los más de 43 mil puntos de Su Red y SuperGIROS de todo el país o en las principales cadenas de grandes superficies.
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