Resultados de loterías de Boyacá y Cauca: números que cayeron y ganadores | 14 de noviembre de 2026

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el sábado 14 de noviembre.

¿Cómo jugaron las loterías en Colombia? | Brandon Bell / Getty Images via AFP

Un día más en la oficina de los juegos de azar. Este sábado 14 de noviembre las loterías y chances colombianas se tomaron el protagonismo para llevar a cabo varios sorteos. En Claro Sports les traemos todos los detalles sobre cuales fueron los números ganadores para este fecha en especial.

Lotería de Boyacá

Sorteo: 4649 .

4649 . Número: 4483.

4483. Serie: 012.

012. Premio mayor: $15.000 millones de pesos.

Lotería de Cauca

Sorteo: 2637 .

2637 . Número: 3633.

3633. Serie: 102.

102. Premio mayor: $8.000 millones de pesos.

Resultados de los chance hoy, 14 de noviembre de 2026

Dorado: Mañana 5415 – La 5ta 0 – Tarde 5366 – La 5ta 5 – Noche 2425 – La 5ta 3

Mañana 5415 – La 5ta 0 – Tarde 5366 – La 5ta 5 – Noche 2425 – La 5ta 3 Culona: Día 6442 – Noche 6296

Día 6442 – Noche 6296 Astro Sol: 1923 – Signo Aries

1923 – Signo Aries Astro Luna: 2511 – Signo Géminis

2511 – Signo Géminis Paisita: Día 0957 – La 5ta 6 – Noche 0699 – Delfín

Día 0957 – La 5ta 6 – Noche 0699 – Delfín Paisita 3: 7259 – La 5ta 7

7259 – La 5ta 7 Chontico: Día 2953 – La 5ta 7 – Noche 0410 – La 5ta 2

Día 2953 – La 5ta 7 – Noche 0410 – La 5ta 2 Cafeterito: Tarde 3303 – La 5ta 1 – Noche 7196 – La 5ta 7

Tarde 3303 – La 5ta 1 – Noche 7196 – La 5ta 7 Sinuano: Día 1004 – La 5ta 8 – Noche 1560 – La 5ta 1

Día 1004 – La 5ta 8 – Noche 1560 – La 5ta 1 Cash Three: Día 576 – Noche 227

Día 576 – Noche 227 Play Four: Día 0650 – Noche 7652

Día 0650 – Noche 7652 Samán: Día 1643

Día 1643 Caribeña: Día 4277 – La 5ta 5 – Noche 3590 – La 5ta 9

Día 4277 – La 5ta 5 – Noche 3590 – La 5ta 9 Motilón : Tarde 6426 – La 5ta 0 – Noche 3791 – La 5ta 6

: Tarde 6426 – La 5ta 0 – Noche 3791 – La 5ta 6 Fantástica: Día 3578 – La 5ta 2 – Noche 8145 – La 5ta 1

Día 3578 – La 5ta 2 – Noche 8145 – La 5ta 1 Antioqueñita: Día 4718 – La 5ta 8 – Tarde 6615 – La 5ta 8

Día 4718 – La 5ta 8 – Tarde 6615 – La 5ta 8 Evening: 8019

8019 Win 4: 3906

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