Resultados de loterías de Boyacá y Cauca: números que cayeron y ganadores | 14 de noviembre de 2026

Publicado por Nicolás Cadena

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el sábado 14 de noviembre.

Estas son las balotas ganadoras de las loterías y chances colombianas.
¿Cómo jugaron las loterías en Colombia? | Brandon Bell / Getty Images via AFP

Un día más en la oficina de los juegos de azar. Este sábado 14 de noviembre las loterías y chances colombianas se tomaron el protagonismo para llevar a cabo varios sorteos. En Claro Sports les traemos todos los detalles sobre cuales fueron los números ganadores para este fecha en especial.

Lotería de Boyacá

  • Sorteo: 4649 .
  • Número: 4483.
  • Serie: 012.
  • Premio mayor: $15.000 millones de pesos.

Lotería de Cauca

  • Sorteo: 2637 .
  • Número: 3633.
  • Serie: 102.
  • Premio mayor: $8.000 millones de pesos.

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Resultados de los chance hoy, 14 de noviembre de 2026

  • Dorado: Mañana 5415 – La 5ta 0 – Tarde 5366 – La 5ta 5 – Noche 2425 – La 5ta 3
  • Culona: Día 6442 – Noche 6296
  • Astro Sol: 1923 – Signo Aries
  • Astro Luna: 2511 – Signo Géminis
  • Paisita: Día 0957 – La 5ta 6 – Noche 0699 – Delfín
  • Paisita 3: 7259 – La 5ta 7
  • Chontico: Día 2953 – La 5ta 7 – Noche 0410 – La 5ta 2
  • Cafeterito: Tarde 3303 – La 5ta 1 – Noche 7196 – La 5ta 7
  • Sinuano: Día 1004 – La 5ta 8 – Noche 1560 – La 5ta 1
  • Cash Three: Día 576 – Noche 227
  • Play Four: Día 0650 – Noche 7652
  • Samán: Día 1643
  • Caribeña: Día 4277 – La 5ta 5 – Noche 3590 – La 5ta 9
  • Motilón: Tarde 6426 – La 5ta 0 – Noche 3791 – La 5ta 6
  • Fantástica: Día 3578 – La 5ta 2 – Noche 8145 – La 5ta 1
  • Antioqueñita: Día 4718 – La 5ta 8 – Tarde 6615 – La 5ta 8
  • Evening: 8019
  • Win 4: 3906

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