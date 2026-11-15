Resultados de loterías de Boyacá y Cauca: números que cayeron y ganadores | 14 de noviembre de 2026
En Claro Sports pueden informarse sobre todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el sábado 14 de noviembre.
Un día más en la oficina de los juegos de azar. Este sábado 14 de noviembre las loterías y chances colombianas se tomaron el protagonismo para llevar a cabo varios sorteos. En Claro Sports les traemos todos los detalles sobre cuales fueron los números ganadores para este fecha en especial.
Lotería de Boyacá
- Sorteo: 4649 .
- Número: 4483.
- Serie: 012.
- Premio mayor: $15.000 millones de pesos.
Lotería de Cauca
- Sorteo: 2637 .
- Número: 3633.
- Serie: 102.
- Premio mayor: $8.000 millones de pesos.
MÁS INFORMACIÓN: ¡Dentro de las mejores de Sudamérica! Deportivo Cali brilla con el arte de defender
Resultados de los chance hoy, 14 de noviembre de 2026
- Dorado: Mañana 5415 – La 5ta 0 – Tarde 5366 – La 5ta 5 – Noche 2425 – La 5ta 3
- Culona: Día 6442 – Noche 6296
- Astro Sol: 1923 – Signo Aries
- Astro Luna: 2511 – Signo Géminis
- Paisita: Día 0957 – La 5ta 6 – Noche 0699 – Delfín
- Paisita 3: 7259 – La 5ta 7
- Chontico: Día 2953 – La 5ta 7 – Noche 0410 – La 5ta 2
- Cafeterito: Tarde 3303 – La 5ta 1 – Noche 7196 – La 5ta 7
- Sinuano: Día 1004 – La 5ta 8 – Noche 1560 – La 5ta 1
- Cash Three: Día 576 – Noche 227
- Play Four: Día 0650 – Noche 7652
- Samán: Día 1643
- Caribeña: Día 4277 – La 5ta 5 – Noche 3590 – La 5ta 9
- Motilón: Tarde 6426 – La 5ta 0 – Noche 3791 – La 5ta 6
- Fantástica: Día 3578 – La 5ta 2 – Noche 8145 – La 5ta 1
- Antioqueñita: Día 4718 – La 5ta 8 – Tarde 6615 – La 5ta 8
- Evening: 8019
- Win 4: 3906