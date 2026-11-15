Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 14 de noviembre de 2026

En Claro Sports pueden informarse de todos los números ganadores para el sorteo de Baloto y Baloto Revancha del sábado 14 de noviembre.

Estrategia Baloto | Baloto Oficial.

Los colombianos han impuesto al Baloto como una de las grandes loterías del país. Todos los amantes de los juegos de azar están pendiente a estos sorteos para saber si son uno de los felices ganadores. En Claro Sports les traemos todo los detalles del sorteo del sábado 14 de noviembre.

Resultados del Baloto hoy, 14 de noviembre

Número ganador: 24 – 28 – 38 – 41 – 42 – 05.

24 – 28 – 38 – 41 – 42 – Nuevo acumulado: $20.800 millones de pesos.

Baloto resultado 14 noviembre | baloto.com

Resultados de Revancha hoy, 14 de noviembre de 2026

Número ganador: 08 – 11 – 14 – 26 – 40 – 15.

08 – 11 – 14 – 26 – 40 – Nuevo acumulado: $2.000 millones de pesos.

Baloto Revancha 14 noviembre | baloto.com

Así puede jugar al Baloto y Revancha

Para participar por el gran premio acumulado, solo se deben elegir cinco números del 1 al 45 y una súper balota del 1 al 16. Entre más números de la combinación diaria se logre adivinar, mayor será el monto que se obtendrá. Al ganar el premio mayor, se asegura una enorme fortuna que sigue aumentando en cada sorteo si no hay un ganador. Además, existe la opción de pagar un costo extra para activar ‘Revancha’, lo que permite jugar dos veces con el mismo boleto y duplicar las opciones de ganar.

Tiquete del Baloto: ¿Dónde se puede comprar?

Los jugadores habituales de Baloto y Revancha pueden adquirir sus boletos en miles de puntos autorizados en todo el país. Las combinaciones están disponibles en oficinas de recaudo, droguerías, supermercados, almacenes de cadena y tiendas de barrio que cuenten con el logotipo oficial de la empresa. Asimismo, el sistema ofrece la opción de registrarse en la plataforma web oficial para realizar las apuestas de forma 100% digital.

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