México se hace daño: errores, fallas y desconcentraciones, las razones de la derrota ante Jamaica

Rangel, Gallardo y Reyes protagonizaron fallas defensivas, mientras Gimenez y Quiñones dejaron escapar oportunidades antes de la reacción mexicana.

La Selección Mexicana perdió 3-2 ante Jamaica por una combinación de errores defensivos, oportunidades desperdiciadas y lapsos de desconcentración. El partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League dejó al equipo de Rafael Márquez con la obligación de remontar en Monterrey, después de una noche en la que sus propias fallas facilitaron el camino del rival en el Estadio Nacional de Kingston.

El diagnóstico del entrenador apuntó hacia las dos áreas. México tuvo oportunidades para adelantarse cuando el encuentro permanecía sin goles, pero no las convirtió; después, las desatenciones dieron confianza a los jamaicanos. “Nosotros mismos nos hacemos el daño”, reconoció Márquez al explicar un resultado que obliga a corregir tanto la definición como la respuesta defensiva para el segundo compromiso.

Gilberto Mora añadió otro elemento al análisis al señalar que el equipo salió dormido para la segunda mitad. Su valoración puso el foco en la concentración, aunque por sí sola no permite concluir que existiera un exceso de confianza. México llegó a perder por tres goles y reaccionó hasta reducir la diferencia a uno, un cierre que mantuvo abierta la eliminatoria, pero que no alcanzó para evitar la derrota.

MÁS INFORMACIÓN: Rafael Márquez culpa a los errores defensivos y el estado de la cancha por derrota ante Jamaica

México sigue cometiendo errores en la defensa

El primer golpe tuvo su origen en una acción que México pudo evitar. Raúl Rangel demoró la reanudación y concedió un tiro de esquina a Jamaica. En el cobro posterior, Jesús Gallardo intentó despejar de cabeza y envió el balón a su propia portería. La secuencia convirtió una situación bajo control mexicano en la ventaja del conjunto local y alteró el desarrollo del encuentro.

Gallardo volvió a quedar involucrado en una acción que terminó en gol durante la segunda mitad. El lateral izquierdo cometió la falta que provocó el penal del tercer tanto jamaicano. Entre el autogol y la infracción dentro del área, dos intervenciones del defensor tuvieron consecuencias directas sobre el marcador y ampliaron la dificultad de la visita para recuperar el partido.

Israel Reyes también atravesó problemas en la salida y en la marca. Entregó un par de balones al adversario y fue superado por Renaldo Cephas en la jugada de la segunda anotación de Jamaica. Esas pérdidas complicaron la construcción del juego mexicano, mientras el equipo caribeño encontró oportunidades para atacar a una defensa que no logró sostener el orden.

Márquez reconoció que las desatenciones no representan un problema aislado y contrastó el rendimiento con el mostrado por una línea similar en el Mundial. “Tenemos que hacernos conscientes porque ya no es la primera vez”, señaló. Su exigencia fue concreta: “Tenemos que exigirnos para intentar no volver a cometer este tipo de errores que nos están costando ir abajo en el marcador”. La preocupación radica tanto en las equivocaciones como en su repetición.

Santiago Gimenez y Julián Quiñones perdonaron a Jamaica

Antes de que la diferencia obligara a México a perseguir el resultado, Santiago Gimenez y Julián Quiñones tuvieron oportunidades para cambiar el desarrollo del encuentro. Ambos dejaron escapar situaciones de mano a mano cuando el marcador estaba 0-0. La selección consiguió aproximarse con peligro, pero no transformó esas llegadas en una ventaja que respaldara su inicio ofensivo.

El entrenador identificó esas dos acciones como un punto de inflexión. “Si metemos esas dos ocasiones que tuvimos mano a mano, quizás ahí se acaba el partido y no le damos confianza al rival”, explicó. Se trata de la valoración de Márquez sobre lo que pudo ocurrir: las ocasiones existieron, pero México no las aprovechó y permitió que Jamaica mantuviera la igualdad antes de ponerse al frente.

La diferencia entre generar peligro y concretarlo se sumó a las fallas de la última línea. México desperdició la posibilidad de abrir el marcador y después necesitó responder a una desventaja creciente. La reacción ofensiva del cierre redujo el daño, pero no compensó las oportunidades perdidas con el partido empatado. Para la vuelta, la contundencia aparece como una tarea tan importante como la corrección defensiva.

La Selección Mexicana salió dormida en Kingston

México comenzó el encuentro con intención de atacar y buscar la victoria, pero no encontró el gol durante los primeros 15 minutos. A partir de ese tramo bajó el ritmo y perdió continuidad en su propuesta. El problema no fue la ausencia de iniciativa al comienzo, sino la incapacidad para sostenerla y convertirla en ventaja, antes de que las equivocaciones dieran a Jamaica el control del marcador.

La observación de Mora se centró en el regreso del descanso: el mediocampista señaló que salieron dormidos para la segunda mitad. Ese señalamiento ayuda a explicar la falta de respuesta durante el tramo en el que aumentó la desventaja. El autogol de Gallardo ya había puesto a México abajo antes del intermedio; las anotaciones posteriores llevaron la diferencia a tres, previo a la reacción del equipo de Márquez.

“Creo que salimos al mismo tiempo dormidos, yo creo. No sé, una falta de concentración en dos jugadas claves, pero ya está. Así es el fútbol, así es el juego y vamos a reponernos en casa”, comentó al término del encuentro para los micrófonos de Claro Sports.

El seleccionador también pidió mayor calma para desarrollar las posesiones y evitar ataques precipitados. “A veces queremos soltar el balón o llegar demasiado rápido al área rival”, advirtió. Aunque destacó que los cambios ayudaron a generar situaciones de gol, su evaluación general no cambió: “No estoy conforme con la actuación del equipo, no fue un buen partido”. La recuperación final ofreció una base para trabajar, pero dejó pendiente mantener ese funcionamiento durante más tiempo.

La vuelta entre México y Jamaica se disputará el martes 17 de noviembre, a las 20:30 horas del centro de México, en el Gigante de Acero de Monterrey. El encuentro podrá seguirse en vivo y sin anuncios a través de Claro Sports Premium. La selección buscará revertir el 3-2 con tres tareas señaladas por lo ocurrido en Kingston: reducir los errores defensivos, aprovechar sus ocasiones y sostener la concentración.