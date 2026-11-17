Resultados de loterías y chances: números que cayeron y ganadores | 16 de noviembre de 2026
En Claro Sports se pueden informar sobre todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el lunes 16 de noviembre.
Al ser festivo en Colombia, las loterías se tomaron un descanso. No obstante, los chances ‘cafeteros’ no dieron tregua y realizaron un par de sorteos para ver si en el día no laboral de los colombianos podían dar una alegría un participante de estos juegos de azar. En Claro Sports les contamos todos los detalles de lo sorteos del lunes 16 de noviembre.
Resultados de chances hoy, 16 de noviembre
- Dorado: Noche 0158 – La 5ta 5
- Culona: Día 0018 – Noche 2468
- Pijao de Oro: 0292 – La 5ta 6
- Paisita: Día 5528 – La 5ta 9 – Noche 5880 – Toro
- Chontico: Día 9774 – La 5ta 2 – Noche 2572 – La 5ta 2
- Cafeterito: Noche 0401 – La 5ta 1
- Sinuano: Día 5084 – La 5ta 2 – Noche 1195 – La 5ta 3
- Cash Three: Día 690 – Noche 199
- Play Four: Día 2791 – Noche 0955
- Samán: Día 1080
- Caribeña: Día 7693 – La 5ta 4 – Noche 0135 – La 5ta 9
- Motilón: Tarde 9484 – La 5ta 1 – Noche 2905 – La 5ta 1
- Fantástica: Noche 1536 – La 5ta 2
- Antioqueñita: Día 4303 – La 5ta 5 – Tarde 9908 – La 5ta 6
- Evening: 5765
- Win 4: 2121
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¿Por qué las loterías no juegan domingos o festivos?
En efecto, las loterías concentran las jornadas entre semana e incluso los sábados. La realización de un sorteo implica muchas cosas, desde la presencia de funcionarios, delegados, organismos de control y personal técnico. En Colombia los domingos y festivos suelen ser de descanso, además de que las loterías tienen la necesidad de distribuir billetes antes de cada sorteo.
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¿Cómo participar en los chances?
Estos juegos de azar, muy populares en el país, consisten en apostar dinero a una combinación de números desde dos cifras. El resultado final se compara con los último dígitos del sorteo autorizado. En caso de atinarle a dos números, el pago será de $50 por cada peso apostado, así como $400 para tres y $4.500 para las cuatro.