En Claro Sports se pueden informar sobre todos los números ganadores de un nuevo sorteo del MiLoto para el lunes 16 de noviembre.

Resultados de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

Pese a que fue festivo en Colombia este lunes 16 de noviembre. Los grandes chances del país no se tomaron descanso. Una de ellas es el MiLoto, a quienes los mismos colombianos han posicionado como una de las más importantes de los juegos de azar ‘cafeteros’. Es por eso que, en Claro Sports, les contamos todos los detalles del sorteo del viernes 13 de noviembre.

Resultado del MiLoto de este lunes, 16 de noviembre de 2026

Números ganadores: 07 – 11 – 12 – 17 – 27.

07 – 11 – 12 – 17 – 27. Nuevo acumulado: $250 millones de pesos.

Resultado MiLoto 16 de noviembre | baloto.com

¿Cómo se juega MiLoto?

Todo consiste en escoger cinco números entre 1 y 39, o en su defecto, elegir un cartón automático, ya que es una de las opciones que da la página. El premio mayor acumulado se incrementa a medida de que no logren dar en el premio, mientras que el monto ganador para usted tendrá su aumento a medida de la mayor cantidad de aciertos posibles. Es una dinámica muy simple y fácil de jugar.

Proceso para reclamar premios del MiLoto

El método varía dependiendo del monto a cobrar. Los premios pequeños pueden redimirse en cualquier punto de venta autorizado como almacenes de cadena, supermercados, oficinas de trámite y otros sitios. No obstante, es recomendable revisar los topes en el reverso de su tiquete, puesto que en caso de ganar el valor acumulado, deberá dirigirse a una sucursal principal.

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