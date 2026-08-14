Resultado de MiLoto hoy, 13 de agosto de 2026: estos son los números ganadores

En Claro Sports se pueden informar de todos los números ganadores del nuevo sorteo del MiLoto este jueves 13 de agosto.

Resultado de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

Sigue la acción en los juegos de azar. La lotería de MiLoto nunca ha frenado sus sorteos tras el terremoto sufrido en Colombia el pasado 10 de agosto. Al contrario de las loterías de las diferentes ciudades, esta en particular no ha pausado ninguno de sus sorteos. Es por eso que, en Claro Sports, les contamos todos los detalles del sorteo del jueves 13 de agosto.

Resultado de MiLoto de este jueves, 13 de agosto de 2026

Números ganadores: 13 – 18 – 22 – 24 – 34.

13 – 18 – 22 – 24 – 34. Nuevo acumulado: $160 millones de pesos.

Resultado MiLoto 13 de agosto | baloto.com

¿Cómo se juega MiLoto?

Este juego arranca con la elección de cinco números entre el 1 y el 39. El objetivo es acertar la mayor cantidad para que el premio a cobrar sea mayor. El jugador que consiga una coincidencia exacta entre su pronóstico y los números del sorteo se llevará el premio mayor, que corresponde al acumulado vigente. Este pozo va creciendo conforme pasan ocasiones sin caer.

Reclamar los premios de MiLoto

El procedimiento para cobrar los premios varía en función del valor a cobrar. Si se trata de premios pequeños, pueden hacerse efectivos en cualquier punto de venta autorizado. No obstante, cada persona debe revisar los reglamentos, donde se especifican los límites. Si supera el tope para el procedimiento sencillo, deberá reunirse una documentación e ir a una oficina especializada.

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